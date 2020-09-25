Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе

25 сентября 2020, 01:30  •  77 • Политика
Политолог Сергей Марков в разговоре с Царьградом объяснил, почему в Евросоюзе до сих пор не принято решение по санкциям против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам эксперта, у политика есть серьёзный противник на Западе, который предпочитает продолжать "подготовку к госперевороту" в Минске.
Марков подчеркнул, что в Евросоюзе юридически действительно зафиксировали то, что Запад не признаёт избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Однако, как заметил политолог, никаких оснований для этого нет.
"Что является, собственно, для них основанием? То, что некоторые кандидаты не допущены? И то, что происходят массовые акции, демонстрации? Ну так они и в Париже, и в Вашингтоне происходят. Это ещё не говорит о том, что сам Лукашенко не победил. Мы предполагаем, что в столице за него проголосовало меньшинство. Так и за Трампа в Вашингтоне проголосовало, по-моему, меньше 10%, а страна его выбрала, так же, как и Белоруссия - Лукашенко. Поэтому оснований-то у них серьёзных нет", - пояснил Марков.
По его словам, внутри Евросоюза есть две линии, которые сейчас ведут борьбу относительно решения по Минску. Первая - польско-литовская, которая категорически против Лукашенко и настаивает на жёстких санкциях, на продолжении "подготовки к госперевороту".
"Вторая линия - франко-германская. Во-первых, они не хотят, чтобы Польша захватила де-факто Белоруссию, и на этой основе воссоздала большую империю, такую новую Речь Посполитую. Последняя может встать вровень, так сказать, с Францией и Германией. И пытаться диктовать свою волю Евросоюзу. Вот это Франции и Германии совершенно не надо. Кроме того, они полагают, что чрезмерно жёсткая позиция только подтолкнет Белоруссию к России, и может получиться так, что либо конфликт будет, по типу Донбасса, либо присоединение всей Белоруссии, по типу Крыма. Поэтому идёт борьба двух линий. Какая из них победит - пока непонятно", - подчеркнул Марков.
Сам же Лукашенко, полагает эксперт, будет неизбежно сближаться с Россией, поскольку на Западе ему искать нечего - европейцы его уже предали, устроив против него мятеж.
"И сейчас он с неизбежностью будет ближе к России. Но он будет хотеть, как всегда, я думаю, максимально получить поддержку от Москвы, но минимально дать взамен, чтобы не поставить под сомнение свою собственную власть. Поэтому впереди предстоят у него сложные переговоры. К тому же теперь у нас интеграция в Союзное государство - она некоторым образом затрудняется. Потому что не признают его европейцы президентом. Не просто не признают, как раньше, а вообще. И поэтому решения по Союзному государству юридически оказываются, с точки зрения ЕС, сомнительными, могут не признаваться", - отметил Марков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 23:40
"Всё идёт к майдану": Первые шаги "чёткого плана" США и ЕС по свержению Лукашенко уже сделаны
24 сентября 2020, 23:40
Лукашенко спровоцировал раскол в Европе: Против разрыва с Минском выступили сильные игроки - эксперт
24 сентября 2020, 23:40
После намёка на возврат Навального в Россию немецкий фонд сделал заявление: "Господин очень слаб"
24 сентября 2020, 23:40
На Украине назвали условие ввода российских войск в Белоруссию
25 сентября 2020, 01:30
Познер оценил последствия победы Трампа на выборах
25 сентября 2020, 01:30
В Костромской области на выборах победил водитель автобуса
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 00:30
«Не утруждают себя в необходимости отвечать на вопросы»: Лавров назвал «несуразными» ...
25 сентября 2020, 01:30
Познер оценил последствия победы Трампа на выборах
25 сентября 2020, 01:30
В Костромской области на выборах победил водитель автобуса
25 сентября 2020, 01:30
Польша готова уничтожить экологию назло России? Балтийский проект Варшавы признали оп...
25 сентября 2020, 01:25
«Избавимся от бюллетеней»: почему Трамп отказался гарантировать мирную передачу власт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.