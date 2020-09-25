"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе

Марков подчеркнул, что в Евросоюзе юридически действительно зафиксировали то, что Запад не признаёт избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Однако, как заметил политолог, никаких оснований для этого нет.

"Что является, собственно, для них основанием? То, что некоторые кандидаты не допущены? И то, что происходят массовые акции, демонстрации? Ну так они и в Париже, и в Вашингтоне происходят. Это ещё не говорит о том, что сам Лукашенко не победил. Мы предполагаем, что в столице за него проголосовало меньшинство. Так и за Трампа в Вашингтоне проголосовало, по-моему, меньше 10%, а страна его выбрала, так же, как и Белоруссия - Лукашенко. Поэтому оснований-то у них серьёзных нет", - пояснил Марков.

По его словам, внутри Евросоюза есть две линии, которые сейчас ведут борьбу относительно решения по Минску. Первая - польско-литовская, которая категорически против Лукашенко и настаивает на жёстких санкциях, на продолжении "подготовки к госперевороту".

"Вторая линия - франко-германская. Во-первых, они не хотят, чтобы Польша захватила де-факто Белоруссию, и на этой основе воссоздала большую империю, такую новую Речь Посполитую. Последняя может встать вровень, так сказать, с Францией и Германией. И пытаться диктовать свою волю Евросоюзу. Вот это Франции и Германии совершенно не надо. Кроме того, они полагают, что чрезмерно жёсткая позиция только подтолкнет Белоруссию к России, и может получиться так, что либо конфликт будет, по типу Донбасса, либо присоединение всей Белоруссии, по типу Крыма. Поэтому идёт борьба двух линий. Какая из них победит - пока непонятно", - подчеркнул Марков.

Сам же Лукашенко, полагает эксперт, будет неизбежно сближаться с Россией, поскольку на Западе ему искать нечего - европейцы его уже предали, устроив против него мятеж.

"И сейчас он с неизбежностью будет ближе к России. Но он будет хотеть, как всегда, я думаю, максимально получить поддержку от Москвы, но минимально дать взамен, чтобы не поставить под сомнение свою собственную власть. Поэтому впереди предстоят у него сложные переговоры. К тому же теперь у нас интеграция в Союзное государство - она некоторым образом затрудняется. Потому что не признают его европейцы президентом. Не просто не признают, как раньше, а вообще. И поэтому решения по Союзному государству юридически оказываются, с точки зрения ЕС, сомнительными, могут не признаваться", - отметил Марков.