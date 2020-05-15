"Подерутся" США и Китай, а раны зализывать рублю? Аналитики дали свой прогноз

На фоне жёстких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Китая о том, что даже сто торговых сделок не смогут "загладить вину" Пекина, очевидно в распространении коронавируса, в чём Штаты обвиняют Китай. А также на фоне сообщений о том, что и Китай не смолчит на такие выпады, аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова отмечают, что конфликт между этими двумя странами будет оказывать давление на весь блок рисковых активов. А в него входит и рубль, передаёт "Российская газета".

Также участников рынка не порадовало и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По его словам, существует высокая неопределённость перспектив американской экономики в условиях пандемии коронавируса. Также он подчеркнул, что риски дальнейшего спада экономики США остаются повышенными.

Накануне Минфин США заявил об угрозе уничтожения экономики.

Экономике Соединённых Штатов грозит грандиозный обвал, который, вполне вероятно, может случиться из-за промедления при отмене ограничительных мер в США, введённых из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

"Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США", - отметил он.

"Имеется угроза того, что мы выжидали слишком долго, - подчеркнул Мнучин. - Имеется угроза уничтожения экономики США".