"Поддерживать на равном уровне жертв": Рассекречены разговоры советника Трампа и посла России

Американская разведка опубликовала расшифровку разговоров, однако большая её часть - пересказ. В тексте встречаются отдельные цитаты, но и в тех немало пропущенных фраз. Разговоры Флинна и Кисляка упоминались в "российском деле" - двухлетнем расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, затевавшегося для доказательства "вмешательства" Москвы в выборы президента США, а также "сговора" Кремля с Трампом. Первое обвинение российские власти много лет отрицают, второе - отрицают и Кремль, и Белый дом.

В рассекреченных материалах транскрипт разговора, состоявшегося 29 декабря 2016 года. Там Флинн попросил собеседника донести до Москвы идею ограничить администрацию Барака Обамы в желании помешать свободе манёвра администрации Трампа. Советник напомнил, что к России есть претензии по поводу возможных кибератак (опровергаемых Москвой) и по поводу высылки российских дипломатов.

Флинн попросил передать Кремлю, чтобы там предпринимались "только ответные действия". Он предупредил, что в случае ответных мер американцы окажутся "в ситуации эскалации ответных мер".

"Давайте будем это поддерживать на равном уровне жертв. Так что когда мы придём (к власти), у нас будет разговор получше о том, как мы будем продвигаться в наших отношениях", - произносит американский политик.

Кисляк поинтересовался: верно ли утверждение, что США отказываются продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Такую гипотезу он высказал после внесения ФСБ и ГРУ в санкционный список Вашингтона. Флинн на это отвечает "да, да", имея в виду при этом администрацию Барака Обамы, которая вот-вот уйдёт.

Примерно через сутки президент России Владимир Путин заявил, что Кремль пока воздержится от ответных мер. К тому времени из США были высланы 35 дипломатов и закрыты ряд российских дипрезиденций. Тогда российский лидер отметил, что не станет опускаться до уровня "кухонной дипломатии", а дальнейшие действия Москва будет предпринимать после начала деятельности администрации нового президента.

То, что происходило дальше, отрицает все теории "сговора" Кремля с Трампом. В 2017 году с одобрения конгресса Трамп ужесточил антироссийские санкции. Москва потребовала отозвать часть дипломатов и запретила им доступ к ряду посольских складов и дач. Такие же меры ранее предпринимала в отношении российских дипломатов администрация Барака Обамы. Пришедшая к власти после выборов администрация Трампа потребовала закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, а также нью-йоркское и вашингтонское торговые представительства.

В 2018 году сразу 60 российских дипломатов были высланы из США. Консульство в Сиэтле администрация Трампа закрыла. Россия ответила аналогичными мерами: закрыла американское консульство в Санкт-Петербурге и отправила на родину 60 дипломатов США.