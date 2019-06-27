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"Поддержим Тбилиси гривной": Саакашвили заманивает украинцев в Грузию вином

27 июня 2019, 12:09  •  86 • В мире
После запрета авиасообщения между Россией и Грузией в грузинской экономике возник вакуум, который могут помочь заполнить украинцы.
С призывом ехать на отдых в Грузию вместо граждан России к жителям Незалежной обратился экс-губернатор Одесчины, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. "Поддержим Тбилиси гривной", - призывает он.
В эфире телеканала ZIK Саакашвили рассказал, что грузины были бы очень рады, если бы приезжало больше украинцев в Грузию, чтобы "пить там побольше грузинского вина. Именно это и станет "реальной помощью", - уверяет он.
"Надо поговорить с МАУ и другими украинскими компаниями, чтобы снизить цены, они нечеловеческие, с туроператорами", - заявил политик.
Напомним, после того как в Тбилиси начались антироссийские акции протеста, 21 июня президент России распорядился временно приостановить авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет на перелёты вступает в силу 8 июля.
В антироссийскую истерию не могла не затесаться и Украина. Так, терпящий по всем фронтам крах экс-президент Пётр Порошенко, который отчаянно пытается пробиться в Верховную раду, призвал украинцев отказаться от отпусков в Крыму и других странах в пользу Грузии. Это якобы поможет Тбилиси в борьбе с "российской агрессией".
Он также потребовал переименовать Грузию.
"МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией", - написал политик в соцсетях.

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