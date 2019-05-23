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"Подбили и поменяли маневр": Захарова обличила США, вернувшихся к "запретным" покупкам нефти у Мадуро
23 мая 2019, 03:54 • 60 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обличила США, вернувшихся к покупкам нефти у президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако недавно сама Америка запрещала покупать венесуэльскую нефть – мол, нельзя поддерживать тамошнее правительство. "Подбили и поменяли маневр", - констатировала привычное двуличие Вашингтона Захарова.
Об этом дипломат написала на своей странице в фейсбуке. Она сослалась на данные СМИ, которые, опираясь на сведения из Министерства энергетики США, написали – в период с 11 по 17 мая Вашингтон вернулся к закупкам нефти у Венесуэлы.
Однако всего 2 месяца назад, напомнила Захарова, Америка добивалась полной изоляции президента этой страны Николаса Мадуро. Одним из средств этого был запрет на покупку нефти у Венесуэлы.
"Администрация президента Трампа призывает правительства Индии и других стран "встать на сторону народа Венесуэлы" и не помогать правительству Мадуро. С тем же самым Вашингтон обращается к частным компаниям, ведущим бизнес с правительством Венесуэлы. Эллиот Абрамс охарактеризовал стиль администрации США в этих переговорах как "аргументированный, обходительный и требовательный", - процитировала тогдашние события Захарова.
"И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", - с иронией констатировала она.
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