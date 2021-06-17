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"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях

17 июня 2021, 13:35  •  573 • Политика
После скандала с вечеринкой немецких солдат в Литве командование немецкой армии принесло извинения этой стране. Однако этот инцидент лишь ещё раз показал унизительную роль Литвы с точки зрения Германии и Европы в целом, считает политолог Коровин. Он напомнил, что во время Второй Мировой немцы использовали литовцев как холопов: "Подай, принеси, сожги деревню".
Немецкие солдаты из миссии НАТО оказались в центре международного скандала после шумной вечеринки в Литве. Они позволяли себе отпускать оскорбительные высказывания, а также пели праворадикальные и антисемитские песни. Опозорились военные так сильно, что взвод пришлось в полном составе выводить из страны. После этого немецкое командование вынуждено было принести извинения.
По мнению политолога Валерия Коровина, такое поведение немцев вполне объяснимо и ожидаемо: он напомнил, что немцы были раздавлены и унижены после Второй Мировой войны:
И естественно, что внутренняя энергия этого народа, а это народ очень сильный, она как бы была загнана в некий гнойник, который рано или поздно прорвётся.
После падения нацистского режима, продолжил политолог в беседе с Царьградом, Германию унизили, растоптали, заставили извиняться, отказаться от своей идентичности, от своей истории и, по большому счёту, лишили всего.
"И естественно, что эта пружина, сжатая до предела, в какой-то момент начнёт разжиматься", уверен Коровин. Немцы, пояснил он, устали каяться, теперь они хотят "полноценно вернуться в историю".
А что касается литовцев, то в том, что на их территории такое происходит, виноваты они сами, считает эксперт. "Они как бы подали заявку на вступление в сообщество европейских государств, которым свойствен цивилизационный расизм и выстраивание иерархии народов".
Валерий Коровин пояснил, что в этой иерархии литовцы оказались не на самых высоких позициях. И это снова доказывает история Второй Мировой, когда население Литвы нацисты использовали "как холопов": "Подай, принеси, устрой карательную акцию, уничтожь мирное население, сожги деревню - вот твой удел".

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