"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях

После скандала с вечеринкой немецких солдат в Литве командование немецкой армии принесло извинения этой стране. Однако этот инцидент лишь ещё раз показал унизительную роль Литвы с точки зрения Германии и Европы в целом, считает политолог Коровин. Он напомнил, что во время Второй Мировой немцы использовали литовцев как холопов: "Подай, принеси, сожги деревню".

Немецкие солдаты из миссии НАТО оказались в центре международного скандала после шумной вечеринки в Литве. Они позволяли себе отпускать оскорбительные высказывания, а также пели праворадикальные и антисемитские песни. Опозорились военные так сильно, что взвод пришлось в полном составе выводить из страны. После этого немецкое командование вынуждено было принести извинения.

По мнению политолога Валерия Коровина, такое поведение немцев вполне объяснимо и ожидаемо: он напомнил, что немцы были раздавлены и унижены после Второй Мировой войны:

И естественно, что внутренняя энергия этого народа, а это народ очень сильный, она как бы была загнана в некий гнойник, который рано или поздно прорвётся.

После падения нацистского режима, продолжил политолог в беседе с Царьградом, Германию унизили, растоптали, заставили извиняться, отказаться от своей идентичности, от своей истории и, по большому счёту, лишили всего.

"И естественно, что эта пружина, сжатая до предела, в какой-то момент начнёт разжиматься", уверен Коровин. Немцы, пояснил он, устали каяться, теперь они хотят "полноценно вернуться в историю".

А что касается литовцев, то в том, что на их территории такое происходит, виноваты они сами, считает эксперт. "Они как бы подали заявку на вступление в сообщество европейских государств, которым свойствен цивилизационный расизм и выстраивание иерархии народов".

Валерий Коровин пояснил, что в этой иерархии литовцы оказались не на самых высоких позициях. И это снова доказывает история Второй Мировой, когда население Литвы нацисты использовали "как холопов": "Подай, принеси, устрой карательную акцию, уничтожь мирное население, сожги деревню - вот твой удел".