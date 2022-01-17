"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"

Белорусские журналисты получили подарки от президента страны на старый Новый год.

В начале декабря страны Евросоюза, США, Канада и Великобритания объявили о новом пакете санкций в отношении Белоруссии. В числе тех, кого "наказали" западные державы, оказались и известные в республике журналисты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил порадовать сотрудников СМИ оригинальными подарками. На мероприятии в честь старого Нового года журналистам вручили в подарок эксклюзивный мерч от главы государства.

"Обладателями эксклюзивного выпуска стали подсанкционные приглашённые. Как говорится, limited edition", - сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Подарок представляет собой белый свитшот с картинкой президентского шпица Умки. Правда, пёсик изображён спиной.

Под картинкой надпись: "Подавитесь вы этими санкциями".

Получив такую "ответку" для тех, кто наложил на них санкции, журналисты не сдержались и в голос расхохотались на сцене.