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"Подавать голос - не твоё": Украинцы ополчились на Вакарчука, который сделал неожиданное признание по Крыму
01 июля 2019, 20:09 • 85 • Политика
Неожиданное признание солиста группы "Океан Эльзы" Станислава Вакарчука по Крыму, который он назвал российским, аукнулось ему гневом украинцев. Те ополчились на певца, который пытается пробиться в большую политику: "Подавать голос - это не твоё, лучше бы дальше просто пел".
Признание Вакарчука прозвучало во время его предвыборного тура, в котором он участвует как лидер политической партии "Голос". Выступая в Харькове, он говорил про "революцию гидности", последнем Майдане и прочих негативных событиях, от которых Украина напрасно ждала изменений.
"Россия уже захватила и аннексировала российский Крым", - неожиданно заявил в микрофон Вакарчук. В итоге украинцы тут же забыли о том, что он настроен против России, и буквально атаковали его в "Твиттере".
"Славко, чей Крым?" - пишут ему разъярённые комментаторы. Многие высказываются в том духе, что лучше бы Вакарчуку и дальше заниматься пением, а не лезть в политику. "Лучше бы тебе дальше петь, а голос подавать - это не твоё", - пишут такие пользователи. Они грозят бойкотировать и концерты Вакарчука.
Примечательно, что сам музыкант не появляется в комментариях и не отвечает согражданам. Официально свои слова про российский Крым он также пока никак не прокомментировал.
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