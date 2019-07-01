"Подавать голос - не твоё": Украинцы ополчились на Вакарчука, который сделал неожиданное признание по Крыму

Признание Вакарчука прозвучало во время его предвыборного тура, в котором он участвует как лидер политической партии "Голос". Выступая в Харькове, он говорил про "революцию гидности", последнем Майдане и прочих негативных событиях, от которых Украина напрасно ждала изменений.

"Россия уже захватила и аннексировала российский Крым", - неожиданно заявил в микрофон Вакарчук. В итоге украинцы тут же забыли о том, что он настроен против России, и буквально атаковали его в "Твиттере".

"Славко, чей Крым?" - пишут ему разъярённые комментаторы. Многие высказываются в том духе, что лучше бы Вакарчуку и дальше заниматься пением, а не лезть в политику. "Лучше бы тебе дальше петь, а голос подавать - это не твоё", - пишут такие пользователи. Они грозят бойкотировать и концерты Вакарчука.

Примечательно, что сам музыкант не появляется в комментариях и не отвечает согражданам. Официально свои слова про российский Крым он также пока никак не прокомментировал.