"Подарок" Путина перепугал финнов: "Рюсся всегда приходят для возврат за свой земля"

В Финляндии неоднозначно отнеслись к предложению Владимира Путина передать этой стране технологии для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Там заявили, что русские наверняка преследуют этим жестом какие-то коммерческие и политические цели. В России язвительно комментируют: "Ви же карош знайт, что рюсся всегда приходят для возврат за свой земля".

Россия предложила Финляндии помощь в борьбе с коронавирусом - для этого российские власти готовы предоставить северному соседу технологии для производства на своей территории самой эффективной на сегодняшний день вакцины "Спутник V". Это предложение озвучила во время телефонного разговора с экс-президентом Финляндии Тарьей Халонен спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Однако в этом жесте доброй воли многие в Суоми усмотрели коварный подтекст. Так, бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен увидел в российском предложении некий многоходовый стратегический шаг, который имеет как политические, так и коммерческие цели.

Как пишет финская MTV, Ханну Химанен "содрогнулся, когда увидел новость ТАСС о предложении России по производству вакцин". Однако даже он не отрицает, что что-то подобное рано или поздно обязательно случилось бы.

По словам Химанена, Россия такими жестами может достичь сразу двух целей: внести раскол в Евросоюз и неплохо нажиться. Он подчёркивает, что Путин не предложил финнам вакцину бесплатно.

А если "Спутник V" ещё и получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, то авторитет России резко возрастёт, переживает дипломат. Так что на самом деле русский "Спутник V" - это многоцелевая ракета, которая ставит под угрозу политическую целостность Европы.

Российские читатели материала удивляются наигранной наивности посла:

А что, финны хотели, судя по заголовку статьи, бесплатно получить вакцину? Бесплатно никто и ничего не даст. А если завтра на Финляндию рухнет метеорит, то помощь России тоже будет рассматриваться как желание "внести раскол в ЕС"? Ковид - это такой же глобальный вызов не только европейцам, но и всему человечеству.

Один из комментаторов вообще откровенно высмеял страхи финнов, напомнив об их недавней истории в составе Российской Империи: