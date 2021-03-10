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"Подарок" Путина перепугал финнов: "Рюсся всегда приходят для возврат за свой земля"
10 марта 2021, 12:25 • 324 • Политика
В Финляндии неоднозначно отнеслись к предложению Владимира Путина передать этой стране технологии для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Там заявили, что русские наверняка преследуют этим жестом какие-то коммерческие и политические цели. В России язвительно комментируют: "Ви же карош знайт, что рюсся всегда приходят для возврат за свой земля".
Россия предложила Финляндии помощь в борьбе с коронавирусом - для этого российские власти готовы предоставить северному соседу технологии для производства на своей территории самой эффективной на сегодняшний день вакцины "Спутник V". Это предложение озвучила во время телефонного разговора с экс-президентом Финляндии Тарьей Халонен спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Однако в этом жесте доброй воли многие в Суоми усмотрели коварный подтекст. Так, бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен увидел в российском предложении некий многоходовый стратегический шаг, который имеет как политические, так и коммерческие цели.
Как пишет финская MTV, Ханну Химанен "содрогнулся, когда увидел новость ТАСС о предложении России по производству вакцин". Однако даже он не отрицает, что что-то подобное рано или поздно обязательно случилось бы.
По словам Химанена, Россия такими жестами может достичь сразу двух целей: внести раскол в Евросоюз и неплохо нажиться. Он подчёркивает, что Путин не предложил финнам вакцину бесплатно.
А если "Спутник V" ещё и получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, то авторитет России резко возрастёт, переживает дипломат. Так что на самом деле русский "Спутник V" - это многоцелевая ракета, которая ставит под угрозу политическую целостность Европы.
Российские читатели материала удивляются наигранной наивности посла:
Один из комментаторов вообще откровенно высмеял страхи финнов, напомнив об их недавней истории в составе Российской Империи:
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