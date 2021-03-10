Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион...
Главная / Политика

"Подарок" Путина перепугал финнов: "Рюсся всегда приходят для возврат за свой земля"

10 марта 2021, 12:25  •  324 • Политика
В Финляндии неоднозначно отнеслись к предложению Владимира Путина передать этой стране технологии для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Там заявили, что русские наверняка преследуют этим жестом какие-то коммерческие и политические цели. В России язвительно комментируют: "Ви же карош знайт, что рюсся всегда приходят для возврат за свой земля".
Россия предложила Финляндии помощь в борьбе с коронавирусом - для этого российские власти готовы предоставить северному соседу технологии для производства на своей территории самой эффективной на сегодняшний день вакцины "Спутник V". Это предложение озвучила во время телефонного разговора с экс-президентом Финляндии Тарьей Халонен спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Однако в этом жесте доброй воли многие в Суоми усмотрели коварный подтекст. Так, бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен увидел в российском предложении некий многоходовый стратегический шаг, который имеет как политические, так и коммерческие цели.
Как пишет финская MTV, Ханну Химанен "содрогнулся, когда увидел новость ТАСС о предложении России по производству вакцин". Однако даже он не отрицает, что что-то подобное рано или поздно обязательно случилось бы.
По словам Химанена, Россия такими жестами может достичь сразу двух целей: внести раскол в Евросоюз и неплохо нажиться. Он подчёркивает, что Путин не предложил финнам вакцину бесплатно.
А если "Спутник V" ещё и получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, то авторитет России резко возрастёт, переживает дипломат. Так что на самом деле русский "Спутник V" - это многоцелевая ракета, которая ставит под угрозу политическую целостность Европы.
Российские читатели материала удивляются наигранной наивности посла:
А что, финны хотели, судя по заголовку статьи, бесплатно получить вакцину? Бесплатно никто и ничего не даст. А если завтра на Финляндию рухнет метеорит, то помощь России тоже будет рассматриваться как желание "внести раскол в ЕС"? Ковид - это такой же глобальный вызов не только европейцам, но и всему человечеству.
Один из комментаторов вообще откровенно высмеял страхи финнов, напомнив об их недавней истории в составе Российской Империи:
Цитата: Ханну Химанен содрогнулся, когда увидел новость ТАСС о предложении России по производству вакцин, но он понимал, что когда-нибудь что-то подобное обязательно случится. Коммент: О-о-о! Та, та, гаспадин пасол! Обязатейльн слушится! Ви же карош знайт, что рюсся (финское оскорбительное название для русских) всегда приходят для возврат за свой земля, - Гельсингфорс! Вместо вакцин "Спутник V" Масква отправит в Suomi свой бурятская Spetsnaz мстить Маннергейм за резня в Выборг 1918 г.!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



324
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
10 марта 2021, 06:55
Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу: Киев потребовал откровенности от России
10 марта 2021, 03:15
Переговоры бессмысленны: Эксперт призвал Россию "не пачкаться" о "нормандскую" инициативу Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.