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"Подарок" от летучих мышей: Учёные назвали угрозу, которая страшнее мутации COVID-19

26 января 2021, 04:10  •  26 • В мире
Отечественные учёные назвали угрозу, которая страшнее мутации COVID-19. Речь идёт о появлении абсолютно нового коронавируса, который может стать "подарком" от летучих мышей.
Населению планеты стоит бояться не мутаций COVID-19, но появления абсолютно нового коронавируса. Об этом Ura.ru завил иммунолог Виталий Зверев.
Пока учёные не обнаружили мутации, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19. Кроме того, мутации могут привести к тому, что коронавирус попросту исчезнет из популяции.
"Скорее надо бояться появления нового коронавируса из популяций летучих мышей. Это гораздо более вероятностное событие", - предупредил он.
Вирусолог Алексей Аграновский согласен с мнением Зуева. Однако маловероятно, что появится штамм COVID-19, который избегает вакцины. Что касается появления нового коронавируса, то паниковать не стоит.
Ранее стало известно, что в Подмосковье прививочную кампанию распространили на пациентов с хроническими заболеваниями. Данную услугу начала оказывать центральная горбольница Домодедова.
Впервые вакцину от COVID-19 получил пациент с онкологическим заболеванием (рак предстательной железы в стадии ремиссии), её также могут получить люди, которые находятся на плановом лечении в стационаре.
Все решения принимаются на основе медицинской документации и анализов каждого конкретного пациента, передаёт телеканал "360".

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