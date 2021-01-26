"Подарок" от летучих мышей: Учёные назвали угрозу, которая страшнее мутации COVID-19

Населению планеты стоит бояться не мутаций COVID-19, но появления абсолютно нового коронавируса. Об этом Ura.ru завил иммунолог Виталий Зверев.

Пока учёные не обнаружили мутации, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19. Кроме того, мутации могут привести к тому, что коронавирус попросту исчезнет из популяции.

"Скорее надо бояться появления нового коронавируса из популяций летучих мышей. Это гораздо более вероятностное событие", - предупредил он.

Вирусолог Алексей Аграновский согласен с мнением Зуева. Однако маловероятно, что появится штамм COVID-19, который избегает вакцины. Что касается появления нового коронавируса, то паниковать не стоит.

Ранее стало известно, что в Подмосковье прививочную кампанию распространили на пациентов с хроническими заболеваниями. Данную услугу начала оказывать центральная горбольница Домодедова.

Впервые вакцину от COVID-19 получил пациент с онкологическим заболеванием (рак предстательной железы в стадии ремиссии), её также могут получить люди, которые находятся на плановом лечении в стационаре.

Все решения принимаются на основе медицинской документации и анализов каждого конкретного пациента, передаёт телеканал "360".