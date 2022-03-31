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"Подарок" Европе от Зеленского: украинские мины доплывут до Норвегии

31 марта 2022, 05:15  •  77 • Политика
Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что в сторону Норвегии дрейфуют мины. Политик уверяет, что установили их русские военные.
Украинский президент выступил с новым заявлением. На этот раз Владимир Зеленский предупредил об опасности Норвегию. Мол, дрейфующие в Черном море мины уносит в сторону именно этого скандинавского государства.
"Мины, установленные российскими силами, дрейфуют в Черном море, это небезопасно. Они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам. Это угрожает людям и окружающей среде", - сказал Зеленский, выступая перед норвежским парламентом.
Были и более патетические речи. Политик отметил, что будущее как Норвегии, так и всей остальной Европы "решается сейчас на украинской земле". А сразу после этого попросил Осло предоставить ему передвижные зенитно-ракетные комплексы ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун".
При этом Зеленский почему-то забыл упомянуть, что именно его страна и занималась установкой мин. Об этом еще 19 марта сообщила ФСБ России. Русскому флоту мины ставить просто нет смысла - у Украины не осталось кораблей.
Напомним, мины ВСУ уже всплывали у берегов Румынии. Обнаружили украинский "подарочек" местные рыбаки с траулера.

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