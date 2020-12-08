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"Подарок Грефа": люди меняются на глазах, а на выходе - массовая безработица

08 декабря 2020, 11:25  •  96 • Политика
Проекты с применением искусственного интеллекта в России активно продвигает председатель правления Сбера Герман Греф. Люди меняются на глазах, как минимум чувствуя себя обманутыми, когда общаются для решения насущной проблемы с роботом, а не с квалифицированным специалистом. По мнению ряда экспертов, такой "подарок Грефа" приведёт к массовой безработице.
На официальном сайте Минэкономразвития появилась информация о запуске в 2021 году нескольких экспериментов. В России появятся отели без персонала и беспилотные такси.
В эфире программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько напомнил, что в самом Сбере из-за перевода услуг банка в цифровую сферу идут массовые сокращения. Сам Греф заявил, что уже к 2025 году сотрудников станет вдвое меньше. Ведущий напомнил о так называемой теневой занятости, в которую на данный момент вовлечено более 32,5% экономически активного населения России, то есть примерно 25 миллионов человек.
"Сам факт, что третья часть населения у нас задействована в выплате серых зарплат, и, если говорить о бюджетных потерях - Росстат считает, что это 10 триллионов рублей, - это проблема гигантская!" - уверен председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
Он отметил, что это проблема и для самих людей, которые страдают от такого получения своей зарплаты, и для государства, для его бюджетной системы.
"Вот посмотрите: у нас сегодня существует огромное количество работодателей, якобы у них работник работает на 0,1-0,2 ставки. Но не бывает такого! Ну хотя бы 0,5 ставки, иначе работодатель не имеет права принимать к себе работника", - сделал акцент Артамонов.

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