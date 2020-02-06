"Подача воды по расписанию отменяется": Власти Крыма успокоили жителей Симферополя

В Крыму отменили решение о подаче воды по графику жителям Симферополя. Анонсированные ранее меры будут введены лишь в случае особой необходимости, которой сейчас уже нет, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Ранее жителей Симферополя оповестили о том, что с 10 февраля холодная и горячая вода будет подаваться в дома по расписанию. В качестве причины такого решения был назван низкий уровень воды в водохранилищах. Утверждалось, что при текущем расходе воды ресурса хватит максимум на 90-100 дней.

Однако это решение было отменено ещё до того, как успело вступить в действие. Причиной стали прошедшие ночью осадки, которые пополнили запасы воды столицы полуострова на 732 тысяч кубометров воды.

На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды, - порадовал людей хорошими новостями Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что опубликованный график подачи воды в дома разработан на случай особой необходимости. Но сейчас необходимости во введении ограничений нет.