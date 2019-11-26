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"Под завалами остаются десять человек": Во время землетрясения в Албании пострадали более 150 человек, трое погибли
26 ноября 2019, 19:54 • 72 • В мире
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании, трое погибли. Сильные толчки были в столице страны Тиране и в портовом Дурресе, где большое количество памятников 9-го века. "Под завалами остаются десять человек", - говорится в сообщении спасательной службы.
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. По последним данным, пострадало более 150 человек. Сообщается как минимум о трёх погибших.
Основной удар пришелся по столице Албании - Тиране, а также по портовому городу Дуррес.
В последнем - множество зданий и памятников архитектуры 9-го века - наследие римлян. Отмечается, что самый большой ущерб был нанесён зданиям в Дурресе.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны, пострадали более 150 человек, ещё трое погибли.
"Пожарные и военные помогают жителям домов, оказавшихся под обломками", - говорится в сообщении. Сейчас на месте одного из завалов работают спецслужбы. Отмечается, что под руинами могут быть не менее десяти человек. Есть шансы кого-то спасти.
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