"Под своим флагом": Путин в Париже показал, что не будет сдаваться без боя в войне с WADA

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что к Олимпийскому комитету России претензий высказано не было. А раз так, то российские спортсмены должны выступать под своим флагом.

"Решение WADA противоречит Олимпийской хартии, у России есть все основания подать в суд", - заявил глава государства.