|
"Под своим флагом": Путин в Париже показал, что не будет сдаваться без боя в войне с WADA
10 декабря 2019, 15:24 • 100 • В мире
После окончания переговоров в "нормандском формате" участники саммита по его итогам проводят пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечает президент России Владимир Путин. Речь зашла о ситуации с WADA. "Страна должна выступать под своим флагов", - заявил он.
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что к Олимпийскому комитету России претензий высказано не было. А раз так, то российские спортсмены должны выступать под своим флагом.
"Решение WADA противоречит Олимпийской хартии, у России есть все основания подать в суд", - заявил глава государства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2019, 05:39
|
07 декабря 2019, 22:24
|
05 декабря 2019, 11:54
|
03 декабря 2019, 17:39
|
07 декабря 2019, 19:09
|
04 декабря 2019, 09:54
|
06 декабря 2019, 07:24