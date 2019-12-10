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"Под своим флагом": Путин в Париже показал, что не будет сдаваться без боя в войне с WADA

10 декабря 2019, 15:24  •  100 • В мире
После окончания переговоров в "нормандском формате" участники саммита по его итогам проводят пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечает президент России Владимир Путин. Речь зашла о ситуации с WADA. "Страна должна выступать под своим флагов", - заявил он.
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что к Олимпийскому комитету России претензий высказано не было. А раз так, то российские спортсмены должны выступать под своим флагом.
"Решение WADA противоречит Олимпийской хартии, у России есть все основания подать в суд", - заявил глава государства.

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