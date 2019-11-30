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"Под руководством непонятного человека…": Соловьёв напомнил предысторию конфликта в Донбассе и дал совет Киеву
30 ноября 2019, 21:24 • 15 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил, с чего разгорелся конфликт на юго-востоке Украины. Он подчеркнул, что в Киеве наконец должны понять, что выйти из кризиса в Донбассе можно только путём переговоров непосредственных участников конфликта. И призвал не забывать, что агрессия против мирных жителей Донбасса началась из-за "неправедно используемых украинских войск в нарушение Конституции Украины под руководством непонятного человека по фамилии Турчинов".
Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв кратко и по фактам разложил предысторию конфликта в Донбассе. Он сухо отметил, что Украина, какие бы она ставки ни делала на "нормандский формат", должна понимать одно: рано или поздно сторонам конфликта придётся сесть за стол переговоров лицом к лицу и друг к другу.
Давая комментарии для интернет-газеты "Дни.ру", Соловьёв подчеркнул, что конфликт, жертвами которого стали мирные жители Донбасса, произошёл из-за "агрессии со стороны неправедно используемых украинских войск в нарушение Конституции Украины под руководством непонятного человека по фамилии Турчинов".
И до тех пор, пока Киев отказывается понимать саму суть конфликта в стране, отмалчиваясь или прикрываясь голословными обвинениями в адрес России или кого-то ещё, кризис не закончится.
Чтобы остановить кровопролитие, важно, чтобы обе стороны, принимающие непосредственное участие в противостоянии, сели за стол переговоров. Ни Франция, ни ФРГ, ни Россия в эту категорию не входят.
"Нормандский формат нормандским форматом, но суть происходящего на Украине - это отношения между людьми, которые пришли к власти в Киеве в результате переворота на майдане, и людьми, которые этот переворот не приняли", - подчеркнул Владимир Соловьёв.
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