Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв кратко и по фактам разложил предысторию конфликта в Донбассе. Он сухо отметил, что Украина, какие бы она ставки ни делала на "нормандский формат", должна понимать одно: рано или поздно сторонам конфликта придётся сесть за стол переговоров лицом к лицу и друг к другу.

Давая комментарии для интернет-газеты "Дни.ру", Соловьёв подчеркнул, что конфликт, жертвами которого стали мирные жители Донбасса, произошёл из-за "агрессии со стороны неправедно используемых украинских войск в нарушение Конституции Украины под руководством непонятного человека по фамилии Турчинов".

И до тех пор, пока Киев отказывается понимать саму суть конфликта в стране, отмалчиваясь или прикрываясь голословными обвинениями в адрес России или кого-то ещё, кризис не закончится.

Чтобы остановить кровопролитие, важно, чтобы обе стороны, принимающие непосредственное участие в противостоянии, сели за стол переговоров. Ни Франция, ни ФРГ, ни Россия в эту категорию не входят.

"Нормандский формат нормандским форматом, но суть происходящего на Украине - это отношения между людьми, которые пришли к власти в Киеве в результате переворота на майдане, и людьми, которые этот переворот не приняли", - подчеркнул Владимир Соловьёв.