"Под раздачу" попадали, но никто не издевался: Замглавы МВД Белоруссии сделал заявление

В ответ на вопрос о жестоком обращении он отметил, что "издевательств никаких не было". Он также заявлял, что всех задержанных отпустят до шести утра.

Напомним, что вчера белорусский министр внутренних дел Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, которые пострадали в ходе беспорядков. Он подчеркнул, что приносит извинения тем, кто попал под раздачу случайно. При этом, подчеркнул Караев, большинство граждан не поддерживает протесты.

Он также указал, что силовики также пострадали в ходе действий протестующих. В частности, отметил министр, на митингах пострадали 60 милиционеров. К тому же за последние три дня было совершено 11 сознательных наездов на бойцов.