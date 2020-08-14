Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

"Под раздачу" попадали, но никто не издевался: Замглавы МВД Белоруссии сделал заявление

14 августа 2020, 13:55  •  84 • Политика
Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков сделал заявление о задержаниях на фоне протестов. Как накануне заявил глава ведомства Юрий Караев, "под раздачу" действительно попадали в том числе невинные, однако, отмечает Барсуков, никто не издевался над задержанными.
В ответ на вопрос о жестоком обращении он отметил, что "издевательств никаких не было". Он также заявлял, что всех задержанных отпустят до шести утра.
Напомним, что вчера белорусский министр внутренних дел Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, которые пострадали в ходе беспорядков. Он подчеркнул, что приносит извинения тем, кто попал под раздачу случайно. При этом, подчеркнул Караев, большинство граждан не поддерживает протесты.
Он также указал, что силовики также пострадали в ходе действий протестующих. В частности, отметил министр, на митингах пострадали 60 милиционеров. К тому же за последние три дня было совершено 11 сознательных наездов на бойцов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
14 августа 2020, 10:15
"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане
14 августа 2020, 02:00
Турецкий фрегат пытался взять на таран греческий корабль: Появилось фото повреждений судна
14 августа 2020, 03:50
"Позорная суета": Европу обвинили в очередной торговле русофобией из-за Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.