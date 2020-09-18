|
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
18 сентября 2020, 17:20 • 45 • Политика
Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" прокомментировал историю с "бутылочкой Навального", отметив, что "под "кукловодами" горит земля". В том числе припомнил и другие истории с отравлениями российских граждан, указав при этом на очевидные "уши" британских спецслужб.
Ранее в Инстаграме Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", появилось видео из его гостиничного номера в Томске, который занимал блогер. В посте к видеозаписи утверждается, что именно она проливает свет на появление бутылочки с "Новичком".
Эксперты и журналисты выступили с разоблачением, буквально по пунктам разобрав нестыковки этой версии.
Известный российский экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" вместе с её ведущим Юрием Пронько также затронул тему "бутылочки Навального". В том числе напомнил про "уши", торчащие в историях с "отравлениями" граждан России.
"Под "кукловодами" горит земля, - подчеркнул эксперт. - Ну, понимаете, вот, история с "бутылочкой Навального" - она как бы уже никуда".
Хазин отметил, что "с самого начала понимал, что там Скрипалей отравили британские спецслужбы, Литвиненко, скорее всего, Березовский". И тут же обратил внимание на один судебный казус.
"Тут как раз всё понятно. К слову сказать, ни по одному из этих дел в Британии нет суда. И понятно почему. Потому что на публичном обсуждении, когда опытный адвокат начнёт задавать вопросы, полезут такие "уши", белые нитки, что это нельзя делать, - пояснил свою точку зрения Хазин. - Поэтому, как только я понял, что суда нет, мне стало очевидно, кто это сделал. Случай с Навальным вообще уже напоминает фарс".
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 сентября 2020, 00:25
|
12 сентября 2020, 03:40
|
11 сентября 2020, 20:20
|
17 сентября 2020, 11:05
|
13 сентября 2020, 09:00
|
12 сентября 2020, 17:25
|
14 сентября 2020, 08:50