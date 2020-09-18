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"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США

18 сентября 2020, 17:20  •  45 • Политика
Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" прокомментировал историю с "бутылочкой Навального", отметив, что "под "кукловодами" горит земля". В том числе припомнил и другие истории с отравлениями российских граждан, указав при этом на очевидные "уши" британских спецслужб.
Ранее в Инстаграме Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", появилось видео из его гостиничного номера в Томске, который занимал блогер. В посте к видеозаписи утверждается, что именно она проливает свет на появление бутылочки с "Новичком".
Эксперты и журналисты выступили с разоблачением, буквально по пунктам разобрав нестыковки этой версии.
Известный российский экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" вместе с её ведущим Юрием Пронько также затронул тему "бутылочки Навального". В том числе напомнил про "уши", торчащие в историях с "отравлениями" граждан России.
"Под "кукловодами" горит земля, - подчеркнул эксперт. - Ну, понимаете, вот, история с "бутылочкой Навального" - она как бы уже никуда".
Хазин отметил, что "с самого начала понимал, что там Скрипалей отравили британские спецслужбы, Литвиненко, скорее всего, Березовский". И тут же обратил внимание на один судебный казус.
"Тут как раз всё понятно. К слову сказать, ни по одному из этих дел в Британии нет суда. И понятно почему. Потому что на публичном обсуждении, когда опытный адвокат начнёт задавать вопросы, полезут такие "уши", белые нитки, что это нельзя делать, - пояснил свою точку зрения Хазин. - Поэтому, как только я понял, что суда нет, мне стало очевидно, кто это сделал. Случай с Навальным вообще уже напоминает фарс".

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