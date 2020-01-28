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"Под прицелом ракет и бомбардировщиков": Что надо сделать России, чтобы не быть уничтоженной за три часа - China

28 января 2020, 19:24  •  132 • В мире
Только в Европе на Россию нацелены 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков. В любую минуту они готовы совершить нападение, что якобы не оставляет России "никаких шансов" – за три часа она "может быть уничтожена". Однако есть возможность этого избежать, считают китайские журналисты.
Некоторые западные аналитики утверждают, что стоит только России "вступить в войну", как она сама "подпишет себе смертный приговор. Об этом сообщает издание China.com, кивая на "обострившиеся противоречия между Москвой и Вашингтоном". Однако, продолжают китайские журналисты, сторонам трудно одержать верх друг над другом: у каждой есть свои слабые и сильные стороны.
В чем же заключается противостояние двух стран? Дело в том, отвечают на этот вопрос китайские журналисты, что США стремятся "полностью изолировать Россию", используя для этого различные рычаги. Москва же, со своей стороны, делает все для того, чтобы эту американскую блокаду прорвать.
"Она делает все возможное для укрепления авторитета в автономных военных районах и расширения зоны обороны, а вместе с тем пробивает себе путь на Северный полюс, Ближний Восток и юг Дальневосточного региона, чтобы обеспечить себе защиту в случае активных наступательных действий со стороны Европы", - пишут китайские журналисты.
А в это время Вашингтон продолжает "сжимать блокаду" вокруг России. Американцы строят огромное число военных баз, чтобы ограничить пространство, которое Россия могла бы "использовать для манёвра. В качестве тыловой поддержки" США используют свой "огромный ядерный потенциал", а также военную силу стран НАТО и союзников как в Европе, так и на Ближнем Востоке. При этом США продолжают "проникать и закрепляться" на Северном полюсе", настойчиво действуют на европейском направлении.
600 ядерных боеголовок находятся в ведении или совместном пользовании американскими союзниками, среди них также немало ядерных авиабомб, напоминают китайские журналисты. При этом они предположили, что скорее всего в Европе действуют подразделения ВВС США, а это означает "вероятное присутствие" стратегических бомбардировщиков.
Окружают Европу и соединения американских надводных кораблей, в том числе авианосные группы и атомные подлодки стратегического назначения.
По мнению журналистов China.com, Россия еще не успела закончить восстановительные работы в ракетных, подводных и воздушно-космических войсках и разрабатывает мало нового вооружения, используя старые Ту-160, Ту-95 или модификации этих самолетов.
"Если Россия не хочет быть уничтожена в течение трех часов, ей необходимо сосредоточить усилия по трем направлениям, куда входят: системы противоракетной обороны, способность нанесения ответного ядерного удара и развитие новых моделей стратегических бомбардировщиков", - решили дать совет российским военным журналисты из Китая.

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