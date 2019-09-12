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"Под колпаком" у налоговиков: В Раде предложили контролировать не только доходы украинцев

12 сентября 2019, 13:24  •  77 • В мире
На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, который уже назвали "скандальным". Согласно этому документу, налоговые инспекторы возьмут украинцев "под колпак", проверяя их расходы, чтобы в дальнейшем сравнить с получаемыми доходами.
Законопроект за номером 1183 позволит внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс Украины, а также другие акты. Речь будет идти о добровольном единоразовом декларировании активов, которыми владеют физические лица. Текст документа уже опубликован на сайте Верховной рады.
Если законопроект будет одобрен парламентом, тогда с 1 января по 31 мая 2020 года на Украине проведут добровольное одноразовое декларирование активов, принадлежащих физическим лицам на правах частной собственности по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Как отмечается, при этом никто не будет заставлять украинцев указывать источники происхождения активов и их стоимость, пишет "Страна.UA".
В декларации необходимо будет указать наличие ценностей в валюте, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, материальные активы в стране и за границей, объекты незавершенного строительства, а также доли в собственности юридических лиц.
Кроме того, предлагается указать размер дохода или той его части, с которых до этого не был уплачен налог на доходы физических лиц, если эти доходы стали источником приобретения активов. При этом украинцы должны будут заплатить налог в размере 9%.
После того как кампания добровольного раскрытия активов будет завершена, будет вводиться метод контроля расходов физических лиц, превышающих 150 тысяч гривен, и соотношения их с легальными доходами.

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