"Под дулом автоматов": Депутат Верховной рады раскрыл "главную ошибку" Зеленского

Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности Минских соглашений. Об этом журналистам заявил депутат Верховной рады Сергей Власенко. Как передаёт NewsOne, Власенко, в частности, напомнил, что предшественник Зеленского - Пётр Порошенко придерживался точно такой же линии.

"Он сначала говорит, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдёт восстановление контроля за украинскими границами, - объясняет депутат. - А потом он говорит о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий".

Напомним, ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин указал на неспособность Зеленского обеспечить разведение войск с украинской стороны. "Ну, не может", - отметил Путин.

Со стороны ДНР несколько раз пускали сигнальную ракету, оповещающую о готовности к разведению сил, однако ответа от ВСУ не было.