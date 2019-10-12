Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Всесильная математика. Две главные точки расхождения в РФ. Д.Перетолчин, А. Савв...
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
«Слабые не выживают»: почему Турция вторглась в Сирию
Захарова назвала оборонные расходы Латвии "платой за оккупацию" странами НАТО
Главная / Политика

"Под дулом автоматов": Депутат Верховной рады раскрыл "главную ошибку" Зеленского

12 октября 2019, 21:24  •  57 • Политика
На Украине указали на "главную ошибку" лидера Незалежной Владимира Зеленского. Так, депутат Верховной рады припомнил, как Зеленский говорил, что "под дулом автоматов"  не будет выборов.
Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности Минских соглашений. Об этом журналистам заявил депутат Верховной рады Сергей Власенко. Как передаёт NewsOne, Власенко, в частности, напомнил, что предшественник Зеленского - Пётр Порошенко придерживался точно такой же линии.
"Он сначала говорит, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдёт восстановление контроля за украинскими границами, - объясняет депутат. - А потом он говорит о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий".
Напомним, ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин указал на неспособность Зеленского обеспечить разведение войск с украинской стороны. "Ну, не может", - отметил Путин.
Со стороны ДНР несколько раз пускали сигнальную ракету, оповещающую о готовности к разведению сил, однако ответа от ВСУ не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 22:39
Суверенитет - это сильная армия. Малофеев объяснил урок, который Турция преподала России
12 октября 2019, 16:09
Захарова назвала оборонные расходы Латвии "платой за оккупацию" странами НАТО
12 октября 2019, 01:54
Выдворял русских дипломатов из США: Трамп объявил кандидатуру нового посла в России
12 октября 2019, 21:24
"Приветствуя разгром фашизма", забыли про "свободу" Латвии: Рига возмутилась салютом в Москве
12 октября 2019, 01:54
"Без комментариев": The New York Times разместила на первой полосе шамана, "изгоняющего" Путина - фото
12 октября 2019, 14:54
Неуместный шантаж: Угрозы Эрдогана выпустить беженцев обеспокоили Европу
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2019, 01:54
Выдворял русских дипломатов из США: Трамп объявил кандидатуру нового посла в России
12 октября 2019, 05:09
Выдворенные из Турции террористы отправятся на Украину? Киев опасается "Майдана&...
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
12 октября 2019, 03:24
Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 22:12
"У порядочных людей меньше шансов на успех". Честная беседа с Олегом Царёвым
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
08 октября 2019, 01:39
Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе
11 октября 2019, 03:09
"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.