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"Под дулом автоматов": Депутат Верховной рады раскрыл "главную ошибку" Зеленского
12 октября 2019, 21:24 • 57 • Политика
На Украине указали на "главную ошибку" лидера Незалежной Владимира Зеленского. Так, депутат Верховной рады припомнил, как Зеленский говорил, что "под дулом автоматов" не будет выборов.
Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности Минских соглашений. Об этом журналистам заявил депутат Верховной рады Сергей Власенко. Как передаёт NewsOne, Власенко, в частности, напомнил, что предшественник Зеленского - Пётр Порошенко придерживался точно такой же линии.
"Он сначала говорит, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдёт восстановление контроля за украинскими границами, - объясняет депутат. - А потом он говорит о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий".
Напомним, ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин указал на неспособность Зеленского обеспечить разведение войск с украинской стороны. "Ну, не может", - отметил Путин.
Со стороны ДНР несколько раз пускали сигнальную ракету, оповещающую о готовности к разведению сил, однако ответа от ВСУ не было.
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