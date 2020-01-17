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"Под Дональдом прямо кресло зашаталось": CNN увидел угрозу Трампу в перестановках в правительстве России
17 января 2020, 19:54 • 109 • В мире
Западные СМИ и экспертное сообщество продолжают обсуждать "революционные события" в России, произошедшие 15 января. К примеру, телеканал CNN в отставке российского правительства неожиданно увидел угрозу президенту США. "Под Дональдом прямо кресло зашаталось", - иронизируют в Сети.
Больше всего в послании к Федеральному Собранию президента России западных комментаторов обеспокоило предложение Владимира Путина внести поправки в Основной Закон страны, написанный в 1993 году под "чутким руководством" западных консультантов. Не обошли они вниманием и неожиданную отставку российского правительства, последовавшую почти сразу за выступлением президента России.
"Шаги, предпринятые Путиным, укрепят его контроль над страной и позволят сохранить за собой лидерские позиции на долгое время", - заявляет CNN. По мнению журналиста телеканала Брайана Тодда, "для Путина это значит, что он сможет оставаться у власти до самой смерти, а для Трампа это может обернуться продолжающейся критикой "за близкие отношения с бывшим полковником КГБ".
Президент Трамп неоднократно говорил о своём желании "наладить отношения с Россией", соглашался с Путиным по ряду вопросов, в частности критиковал американское разведсообщество. По мнению обозревателя CNN, у президента США "слишком велико желание порадовать Путина", который, как считают американские эксперты, "манипулирует Трампом". Именно поэтому, заявляют они, усиление позиций российского президента должно "вызывать обеспокоенность у американцев".
"Если верить журналистам CNN, уход Медведева и Мутко может грозить Трампу серьёзными неприятностями. Прямо вижу, как под Дональдом зашаталось кресло", - иронизирует в публикации в микроблоге в Twitter журналистка Светлана Келлер (Swiss Vatnik).
"Была дежурная тема вмешательства России в Трампа, а тут отставка правительства России. Не поняв, что происходит, они решили совокупить обе темы, а чё, кто там разбираться-то станет", - добавил Владимир Гролль.
Скриншот: Twitter/@KissMyBlacklis
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