|
"Почём нынче совесть?": Скандальный пранк с МИД Швеции подытожили тремя вопросами
03 августа 2021, 10:25 • 139 • Политика
Правозащитница Мария Бутина подытожила скандальный пранк со звонком главе МИД Швеции Анн Линде тремя вопросами. "Почём нынче совесть?" - поинтересовалась она.
Речь идёт о звонке, организованном пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Линде позвонили люди, представившиеся женой блогера Алексея Навального и его бывшим соратников Леонидом Волковым. В беседе ничего не подозревающая глава МИД выразила готовность властей Швеции всячески финансировать и поддерживать оппозицию в России, в том числе запрещённые в нашей стране экстремистские организации.
Мария Бутина, комментируя этот пранк, отметила, что к главе МИД Швеции у неё есть три дополнительных вопроса "в связи с заявленной готовностью последней спонсировать развал России".
"Где деньги, Зин? (с) В. Высоцкий. Кто за это заплатит? Шведские налогоплательщики уже недовольны", - написала она в своём Telegram-канале.
Также она призвала "объясниться": "Почему со мной в Общественной палате вы говорить про Навального отказались, мол, тема неинтересна, а тут вдруг заинтересовались ею так страстно?" И третий вопрос, который задала Бутина: "Почём нынче совесть?".
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 августа 2021, 20:40
|
30 июля 2021, 08:20
|
02 августа 2021, 00:30
|
02 августа 2021, 11:30
|
01 августа 2021, 14:25
|
30 июля 2021, 00:05
|
30 июля 2021, 09:15