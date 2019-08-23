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"Почувствуйте себя свободнее": Борис Джонсон в Елисейском дворце закинул ногу на стол

23 августа 2019, 05:54  •  54 • В мире
Президент Франции Эмманюэль Макрон принимал в Елисейском дворце премьер-министра Британии. В ответ на слова французского лидера "почувствуйте себя свободнее" Борис Джонсон моментально поставил ногу на маленький кофейный столик, стоящий перед ним.
Фотографии с этой встречи опубликовали многие издания. Реакция пользователей Сети была вполне ожидаемой: Джонсона сразу назвали "невоспитанным неучем" и даже "хамом". Кое-кто даже сделал вывод, что таким образом Джонсон показывает "отношение Лондона к Европе" накануне Brexit.
Однако на сторону британского премьера встали журналисты. По словам репортера издания Sky News Тома Райнера, в самом начале беседы Макрон непринужденно пошутил, что Джонсон может почувствовать себя свободнее, при желании даже откинуться на спинку кресла или положить ноги на стол. Это и не преминул сделать его гость. Правда, на одно мгновение. Именно этот кадр и опубликовали газеты.
WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4
— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

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