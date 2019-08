"Почувствуйте себя свободнее": Борис Джонсон в Елисейском дворце закинул ногу на стол

Фотографии с этой встречи опубликовали многие издания. Реакция пользователей Сети была вполне ожидаемой: Джонсона сразу назвали "невоспитанным неучем" и даже "хамом". Кое-кто даже сделал вывод, что таким образом Джонсон показывает "отношение Лондона к Европе" накануне Brexit.

Однако на сторону британского премьера встали журналисты. По словам репортера издания Sky News Тома Райнера, в самом начале беседы Макрон непринужденно пошутил, что Джонсон может почувствовать себя свободнее, при желании даже откинуться на спинку кресла или положить ноги на стол. Это и не преминул сделать его гость. Правда, на одно мгновение. Именно этот кадр и опубликовали газеты.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4