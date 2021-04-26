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"Почувствовали себя плохо": Миллионы американцев отказались от второй прививки от COVID

26 апреля 2021, 03:40  •  44 • В мире
Миллионы американцев решили отказаться от второй прививки от COVID. Многие из них, как пишет The New York Times, почувствовали себя плохо после первой дозы и решили проигнорировать вторую.
Пропуск второй прививки в США происходит по вине самих вакцинированных, пишет The New York Times. По данным газеты, более 5 млн американцев пропустили вторую дозу.
Отмечается, что некоторые забывают о назначенной дате, считают, что одной дозы уже достаточно, или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя плохо в первый раз, пишет газета.
Таким образом, количество отказавшихся от повторной вакцинации американцев достигает 8% от числа, получивших первую дозу прививки.
Представленные газетой данные покрывают период только до 7 апреля, так что на данное время количество пропустивших вторую дозу уже больше.

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