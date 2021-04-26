"Почувствовали себя плохо": Миллионы американцев отказались от второй прививки от COVID

Миллионы американцев решили отказаться от второй прививки от COVID. Многие из них, как пишет The New York Times, почувствовали себя плохо после первой дозы и решили проигнорировать вторую.

Пропуск второй прививки в США происходит по вине самих вакцинированных, пишет The New York Times. По данным газеты, более 5 млн американцев пропустили вторую дозу.

Отмечается, что некоторые забывают о назначенной дате, считают, что одной дозы уже достаточно, или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя плохо в первый раз, пишет газета.

Таким образом, количество отказавшихся от повторной вакцинации американцев достигает 8% от числа, получивших первую дозу прививки.

Представленные газетой данные покрывают период только до 7 апреля, так что на данное время количество пропустивших вторую дозу уже больше.