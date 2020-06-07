"Почти невозможно забыть": Sina раскрыла секрет вкуса русской колбасы

Китайский журналист побывал в российском супермаркете, и у него создалось впечатление, что половину ассортимента составляют именно колбасы - "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы". В статье сказано, что в КНР тоже любят колбасу, но в ней чрезмерное количество крахмала и в основном диетическое мясо. У русских всё иначе.

"Мясо в сосисках по-русски жирное и плотное, а на вкус оно особенно насыщенное", - утверждает автор Sina.

Ещё одним составляющим секрета журналист назвал традиции кухни. Русские едят меньше овощей и зелени, зато прекрасно разбираются в мясе. Автор отмечает, что прекрасный вкус колбасам придаёт грамотное сочетание жирного и постного мяса.

В конце статьи говорится о том, что китайцы, когда попадают на границу с Россией, всегда стараются приобрести несколько палок вкуснейшей русской колбасы.

"Этот вкус почти невозможно забыть", - написал автор.