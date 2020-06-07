|
"Почти невозможно забыть": Sina раскрыла секрет вкуса русской колбасы
07 июня 2020, 18:00 • 101 • В мире
Китайское издание Sina раскрыло секрет вкуса русской колбасы. Автор восторженно отозвался о насыщенном вкусе. "Почти невозможно забыть", - сказано в публикации.
Китайский журналист побывал в российском супермаркете, и у него создалось впечатление, что половину ассортимента составляют именно колбасы - "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы". В статье сказано, что в КНР тоже любят колбасу, но в ней чрезмерное количество крахмала и в основном диетическое мясо. У русских всё иначе.
"Мясо в сосисках по-русски жирное и плотное, а на вкус оно особенно насыщенное", - утверждает автор Sina.
Ещё одним составляющим секрета журналист назвал традиции кухни. Русские едят меньше овощей и зелени, зато прекрасно разбираются в мясе. Автор отмечает, что прекрасный вкус колбасам придаёт грамотное сочетание жирного и постного мяса.
В конце статьи говорится о том, что китайцы, когда попадают на границу с Россией, всегда стараются приобрести несколько палок вкуснейшей русской колбасы.
"Этот вкус почти невозможно забыть", - написал автор.
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июня 2020, 09:55
|
06 июня 2020, 01:55
|
04 июня 2020, 00:55
|
03 июня 2020, 01:55
|
02 июня 2020, 21:55
|
05 июня 2020, 06:55
|
07 июня 2020, 01:00