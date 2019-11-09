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"Почти готов к отправке": В Минобороны раскрыли, когда войска получат серийные Су-57

09 ноября 2019, 01:54  •  160 • Политика
Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года. "Первая машина практически готова к отправке в войска", - сообщил замминистра обороны России.
Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 ещё до конца 2019 года. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.
По его словам, первый Су-57 поступит в войска уже в этом году, затем ещё один - в следующем. Таким образом, планируется поставить на вооружение 76 истребителей до 2028 года.
"Первая машина практически готова к отправке в войска", - приводит РИА "Новости" слова замминистра обороны России.
Напомним, в настоящий момент Россия располагает только опытными образцами истребителей пятого поколения. На них тестировались различные варианты вооружений и техники. И теперь, когда всё протестировано и опробовано, боевые самолёты начнут поступать в войска.

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