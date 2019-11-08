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"Почти 20 млрд и 3-4 года работы": Путин и президент Казахстана Токаев одобрили "пограничный" план

08 ноября 2019, 03:09  •  91 • Политика
Президенты России и Казахстана одобрили планы по развитию пунктов пропуска через госграницу. Первый этап обойдётся в 19,9 миллиарда долларов и займёт 3-4 года.
По итогам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поддержали программу развития пунктов пропуска через границу между двумя государствами. Подробностями поделился министр экономического развития России Максим Орешкин.
По его словам, стоимость первого этапа проекта составит 19,9 миллиарда долларов. Этот этап предполагает обустройство на границе 18 пунктов пропуска - одного железнодорожного и 17 автомобильных. Второй этап предполагает модернизацию ещё 11 пунктов - двух железнодорожных и девяти автомобильных. На третьем этапе предполагается обустройство уже 20 пунктов - 16 железнодорожных и 4 автомобильных.
"Сроки первого этапа всего займут 3-4 года. С казахстанской стороны это будут сравнимые существенные траты", - отметил Орешкин.
Обе стороны переговоров "ударили по рукам" и договорились о реализации амбициозного проекта.

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