Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Следствие внутренней политики»: почему на Украине винят «Нафтогаз» в повышении ...
Локомотивы Евросоюза на трудном пути
Курс на провокацию: почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керчен...
Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины
Главная / В мире

"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев

04 января 2019, 03:39  •  128 • В мире
Попавший в плен малообразованный пастух из села жалуется на то, как с ним обращались сослуживцы во время службы в армии. "Почки отбивали. Свои же били, украинские..."- рыдает парень на камеру.
Украинский военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады был взят в плен милицией ДНР. На добросе малообразованный парень, еще недавно пасший скот в своем селе в Ровенской области, разрыдался на камеру, рассказывая о своей нелегкой солдатской жизни и издевательствах со стороны сослуживцев.
"Я даже не знаю, ищут меня или не ищут, хотя думаю, что не ищут. А там у меня семья осталась, мать слепая, не ходит, братья и сестры есть. А свои здесь почки поотбивали, дышать трудно, украинские, свои били..." - рассказывает он.
Видеоролик опубликовал в своем микрорблоге в Twitter военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, сопроводив его комментарием: "Попавший в плен украинский "воин" (селюк-пастух из Ровенской области, 7 классов образования), рыдая, рассказывает, как над ним издевались сослуживцы из 128-й бригады. И вот все они такие безобидные, когда в плен попадают".
Подписчики журналиста отнеслись к видео по-разному. "Убогое затравленное ничтожество. И всё-таки мне его жаль", "Вот и после войны они так же рыдали, всё под дурачков косили. Наши деды добрее были, в людей верили, прощали. А мы же не в социализме живём, доброта сегодня дефицит. Жать эту гниду по закону и по полной", "А вот как-то так верится, что если оно с оружием в руках придет в чужой дом, то наверняка намародерствует от души", - писали они в комментариях.
Попавший в плен украинский "воин" (селюк-пастух из Ровенской области, 7 классов образования), рыдая, рассказывает, как над ним издевались сослуживцы из 128-й бригады. И вот все они такие безобидные, когда в плен попадают. Целиком - у меня в "телеге": https://t.co/Hzft0a60SW pic.twitter.com/NfEq6llfpj
— Александр Коц (@sashakots) 3 января 2019 г.
Ой... у них там у всех больные родственники, и сами голодают... А пришли людей грабить и убивать, уроды.
— елена благушина (@papilosha) 3 января 2019 г.
А вот как-то так верится. что если оно с оружием в руках придет в чужой дом, то наверняка намародерствует от души...
— Инна Максимова (@inna_strelez) 3 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

128
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 21:09
В Баварии появились гражданские патрули для защиты от «просителей убежища»
04 января 2019, 00:24
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резолюцию об импичменте Трампа
03 января 2019, 08:09
"Это человек, как считается, управляет миром": В Сети отреагировали на слова Трампа о том, что Афганистан "сделал из СССР Россию"

03 января 2019, 17:54
Китай заявил свои права на Тайвань, США назвали КНР главным соперником
04 января 2019, 00:24
"Мы продолжим это делать": Киев готовится к новой провокации в Керченском проливе
03 января 2019, 14:39
″Проводить секретно″: Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры - источник
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 января 2019, 00:09
В РПЦ заявили о задержании тиража послания патриарха Кирилла на Украине
04 января 2019, 00:24
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резо...
04 января 2019, 00:24
Власти Пекина могут на несколько лет запретить американцам выезд из Китая — Госдеп СШ...
04 января 2019, 00:09
«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной развала ...
04 января 2019, 00:09
Курс на провокацию: почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керченский ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
01 января 2019, 21:54
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
29 декабря 2018, 22:40
Корнилов: "Стена" Яценюка ОГРАБИЛА украинцев! Куда ушли деньги?! Вечер с Соловьевым от 28.12.18
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ
01 января 2019, 02:52
С Новым Годом от почти бывшeго пpeзидента
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
01 января 2019, 04:09
"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и отдельно Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.