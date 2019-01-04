|
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
04 января 2019, 03:39 • 128 • В мире
Попавший в плен малообразованный пастух из села жалуется на то, как с ним обращались сослуживцы во время службы в армии. "Почки отбивали. Свои же били, украинские..."- рыдает парень на камеру.
Украинский военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады был взят в плен милицией ДНР. На добросе малообразованный парень, еще недавно пасший скот в своем селе в Ровенской области, разрыдался на камеру, рассказывая о своей нелегкой солдатской жизни и издевательствах со стороны сослуживцев.
"Я даже не знаю, ищут меня или не ищут, хотя думаю, что не ищут. А там у меня семья осталась, мать слепая, не ходит, братья и сестры есть. А свои здесь почки поотбивали, дышать трудно, украинские, свои били..." - рассказывает он.
Видеоролик опубликовал в своем микрорблоге в Twitter военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, сопроводив его комментарием: "Попавший в плен украинский "воин" (селюк-пастух из Ровенской области, 7 классов образования), рыдая, рассказывает, как над ним издевались сослуживцы из 128-й бригады. И вот все они такие безобидные, когда в плен попадают".
Подписчики журналиста отнеслись к видео по-разному. "Убогое затравленное ничтожество. И всё-таки мне его жаль", "Вот и после войны они так же рыдали, всё под дурачков косили. Наши деды добрее были, в людей верили, прощали. А мы же не в социализме живём, доброта сегодня дефицит. Жать эту гниду по закону и по полной", "А вот как-то так верится, что если оно с оружием в руках придет в чужой дом, то наверняка намародерствует от души", - писали они в комментариях.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
01 января 2019, 21:54
|
28 декабря 2018, 05:54
|
29 декабря 2018, 22:40
|
29 декабря 2018, 01:24
|
01 января 2019, 02:52
|
29 декабря 2018, 02:54
|
01 января 2019, 04:09