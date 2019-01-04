"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев

Попавший в плен малообразованный пастух из села жалуется на то, как с ним обращались сослуживцы во время службы в армии. "Почки отбивали. Свои же били, украинские..."- рыдает парень на камеру.

Украинский военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады был взят в плен милицией ДНР. На добросе малообразованный парень, еще недавно пасший скот в своем селе в Ровенской области, разрыдался на камеру, рассказывая о своей нелегкой солдатской жизни и издевательствах со стороны сослуживцев.

"Я даже не знаю, ищут меня или не ищут, хотя думаю, что не ищут. А там у меня семья осталась, мать слепая, не ходит, братья и сестры есть. А свои здесь почки поотбивали, дышать трудно, украинские, свои били..." - рассказывает он.

Видеоролик опубликовал в своем микрорблоге в Twitter военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, сопроводив его комментарием: "Попавший в плен украинский "воин" (селюк-пастух из Ровенской области, 7 классов образования), рыдая, рассказывает, как над ним издевались сослуживцы из 128-й бригады. И вот все они такие безобидные, когда в плен попадают".

Подписчики журналиста отнеслись к видео по-разному. "Убогое затравленное ничтожество. И всё-таки мне его жаль", "Вот и после войны они так же рыдали, всё под дурачков косили. Наши деды добрее были, в людей верили, прощали. А мы же не в социализме живём, доброта сегодня дефицит. Жать эту гниду по закону и по полной", "А вот как-то так верится, что если оно с оружием в руках придет в чужой дом, то наверняка намародерствует от души", - писали они в комментариях.

Попавший в плен украинский "воин" (селюк-пастух из Ровенской области, 7 классов образования), рыдая, рассказывает, как над ним издевались сослуживцы из 128-й бригады. И вот все они такие безобидные, когда в плен попадают. Целиком - у меня в "телеге": https://t.co/Hzft0a60SW pic.twitter.com/NfEq6llfpj — Александр Коц (@sashakots) 3 января 2019 г.

Ой... у них там у всех больные родственники, и сами голодают... А пришли людей грабить и убивать, уроды. — елена благушина (@papilosha) 3 января 2019 г.