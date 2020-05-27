"Почему?": Путин потребовал от Котякова чёткого ответа по прогнозу по безработице

Глава государства Владимир Путин потребовал от руководителя Минтруда Антона Котякова чёткого объяснения пессимистичного прогноза по рынку труда. Министр заявил, что пик безработицы придётся на третий квартал.

В ходе совещания президент указал, что министр должен чётко объяснить, с чем это связано.

"Смотрите, наибольшее снижение численности занятых произошло в строительстве - стройки мы открыли уже; и гостиницы, предприятия общественного питания, но сейчас тоже уже начинается открытие этих предприятий. <…> приняли решение о работе санаториев, и курортный сезон начинается. Что заставляет вас думать, что в третьем квартале будет увеличение?" - спросил президент.

На это Котяков заявил, что через некоторое время на рынке труда отразится нынешняя инертность.

Пик безработицы в России будет достигнут в третьем квартале, ограничения скажутся примерно через два месяца, заявил министр.

Отметим, что в начале совещания президент сообщил актуальные данные по безработным. В частности, указал он, на данный момент количество официально зарегистрированных безработных порядка 1 миллиона 900 тысяч человек.

Российский президент потребовал от чиновников на всех уровнях власти - от федеральных ведомств до региональных властей - уделить максимальное внимание проблемам безработицы.