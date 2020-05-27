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"Почему?": Путин потребовал от Котякова чёткого ответа по прогнозу по безработице
27 мая 2020, 21:55 • 89 • Политика
Президент России Владимир Путин поставил чёткий вопрос министру труда и соцзащиты Антону Котякову, почему он полагает, что пик безработицы придётся на третий квартал. "Почему вы думаете, что в третьем квартале будет увеличение безработицы?" - спросил российский лидер.
Глава государства Владимир Путин потребовал от руководителя Минтруда Антона Котякова чёткого объяснения пессимистичного прогноза по рынку труда. Министр заявил, что пик безработицы придётся на третий квартал.
В ходе совещания президент указал, что министр должен чётко объяснить, с чем это связано.
"Смотрите, наибольшее снижение численности занятых произошло в строительстве - стройки мы открыли уже; и гостиницы, предприятия общественного питания, но сейчас тоже уже начинается открытие этих предприятий. <…> приняли решение о работе санаториев, и курортный сезон начинается. Что заставляет вас думать, что в третьем квартале будет увеличение?" - спросил президент.
На это Котяков заявил, что через некоторое время на рынке труда отразится нынешняя инертность.
Пик безработицы в России будет достигнут в третьем квартале, ограничения скажутся примерно через два месяца, заявил министр.
Отметим, что в начале совещания президент сообщил актуальные данные по безработным. В частности, указал он, на данный момент количество официально зарегистрированных безработных порядка 1 миллиона 900 тысяч человек.
Российский президент потребовал от чиновников на всех уровнях власти - от федеральных ведомств до региональных властей - уделить максимальное внимание проблемам безработицы.
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