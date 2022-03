"Почему Зеленский – зло": Что на самом деле пишут американские СМИ об Украине

Западные СМИ уже давно показали себя как рупор антироссийских настроений, которые они не только с большим рвением поддерживают, но и усердно разжигают. Неудивительно, что после начала русской спецоперации по денацификации Украины в иностранной прессе началась настоящая кампания по распространению лживой картины происходящего. Традиционно русская сторона представляется жутким агрессором, а украинская – невинной жертвой "кровавого режима". Однако не все готовы огульно развешивать ярлыки и клеймить Россию: находятся и там по-настоящему честные и независимые журналисты, которые, в отличие от коллег, готовы детально и непредвзято разбираться в ситуации.

The Washington Post уличил украинцев в нарушениях Женевской конвенции

Неожиданно здравый материал появился в американском издании The Washington Post уже через несколько дней после начала русской спецоперации. Автор материала рассказал о "кровавой онлайн-кампании", которую запустили украинские власти. Речь идёт о публикации в интернете фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены погибшие русские военные.

Издание констатировало, что "Украина применила ужасную тактику в надежде разжечь антиправительственные настроения внутри России". Но при этом инициаторы и исполнители этих идей забыли, что подобные действия являются нарушением Женевских конвенций. В последних указано, что власти должны защищать военнопленных от оскорблений и общественного любопытства.

А украинцы, по сути, сами занялись не только военными преступлениями, но и буквально документированием их и последующим распространением. Иными словами, они собирают на себя же компромат и радостно его тиражируют.

В Telegram, Twitter и YouTube Министерство внутренних дел Украины с воскресенья публикует непрерывный поток чрезвычайно наглядных изображений, демонстрирующих ужасы войны и предлагающих живущим в России изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек. На многих изображениях трупы солдат сожжены, разорваны на части, изувечены обломками или брошены в снегу; в некоторых их лица изображены крупным планом, окровавленные, искажённые от боли. В других заключённых допрашивают похитители, когда они трясутся от эмоций. Некоторые мужчины сидят скорченные, со связанными руками, глаза завязаны скотчем,

– ужасается американский журналист, автор публикации.

Скриншот страницы сайта washingtonpost.com

И в это же время Россия показывает совсем другую картину обращения с военнопленными украинцами. Захваченных противников кормят, поят и предоставляют возможность связаться с родными, дабы успокоить их: "Я живой".

В статье упоминается, что The Washington Post обращалось за комментариями по поводу творящегося безумия в украинское Минобороны, а также украинское посольство в Вашингтоне, но там просто отмолчались.

"Русские не хотят разрушать Украину"

Американский писатель, режиссёр и блогер Гонсало Лира Лопес тоже внёс немалую лепту в развенчание мифа о "злой России, напавшей на маленькую безобидную Украину". Уже 27 февраля он выпустил на YouTube ролик, в котором рассказал, что находится в Киеве и как очевидец может рассказать своим зрителям, что происходит вокруг.

В ролике Лопес удивляется, почему его соотечественникам пытаются навешать на уши лапшу о том, что Россия-де терпит неудачу в своём пресловутом "вторжении". Он рассказывает, что русские пытаются максимально избежать жертв среди мирного населения, а потому не бьют в полную силу, хотя при желании могли бы всю Украину быстро сравнять с землёй.

Прийти и всё разрушить – это же американский способ ведения войны. Это он предполагает уничтожение вышек сотовой связи, электросетей, систем водоснабжения. Не борьба, а зачистка, уничтожение страны. США так поступали с Афганистаном, Ираком, Ливией, Сирией... А русские не хотят разрушать Украину, цель – сохранить её. Они не хотят убивать гражданское население,

– отмечает блогер.

Лопес открыто говорит американцам, что националисты на Украине, напротив, пытаются прикрываться мирным населением как живым щитом, прекрасно осознавая, что русские не готовы убивать женщин, детей и пожилых.

Режиссёр говорит, что российская армия пытается отделить вооружённую агрессию и зло националистов, прячущихся за спинами стариков, женщин и детей. Он убеждён, что русские не хотят жертв и поэтому двигаются вперёд медленно и осторожно.

Что меня больше всего тревожит, в том числе потому, что я сам нахожусь здесь… Зеленский будто желает, чтобы было больше жертв. Здесь раздают оружие гражданским, это тысячи винтовок и боеприпасов. Если у вас нет военного опыта, с таким вооружением вы можете быть опасны и для окружающих, и для себя,

– рассуждает публицист.

Свой ролик он, к слову, озаглавил "What Russia Wants From Its Invasion of Ukraine – and Why Zelensky Is Evil" ("Чего хочет Россия, входя на Украину, и почему Зеленский – зло"). Множество комментаторов (а на момент написания материала выпуск набрал более 770 тысяч просмотров) поддержали автора-очевидца и отметили, что он заставил их задуматься, на чьей стороне правда:

"Я обсуждал это со своим лучшим другом сегодня днём. Мы задавались вопросом, почему русская армия не продвигается намного быстрее. Я говорил, что это странно, они не разрушают это место, потому что, если бы они хотели, они бы легко это сделали. И мы с приятелем не верим в украинскую и западную пропаганду, что русские сдают позиции",

"Я сам в молодости служил в бразильской армии и могу заверить: армейское оружие не просто опасно, оно чрезвычайно опасно, если не уметь им пользоваться",

"По крайней мере большинство (но всё же недостаточно) людей в США с подозрением относятся к некомпетентным мейнстримным СМИ. Возможно, на этот раз граждане США не купятся на пропаганду в СМИ относительно этого конфликта так легко",

"Спасибо за это, я пытался объяснить это некоторым людям здесь, в США, и им настолько промыли мозги, что они думают, что я сумасшедший".

Враньё про лаборатории биологического оружия

Напомним, Министерство обороны России продолжает раскрывать новые детали проекта UP-4, который реализовали в созданных США на территории Украины биолабораториях. В том числе такие лаборатории работали в Киеве, Харькове и Одессе.

Проект UP-4 действовал до 2020 года. И найденные материалы подтверждают, что ведущую роль в нём играл именно Пентагон.

В Минобороны России уточняют, что большой проект, где в качестве переносчиков биологического оружия рассматриваются летучие мыши, прямо сейчас реализуется на границах России усилиями США. Украинские лаборатории сейчас под нашим контролем. Однако есть ещё и грузинские.

Когда информация о страшных проектах, где разрабатывалось самое настоящее оружие массового поражения в форме болезней, прозвучала, западные СМИ наперебой бросились цитировать своих политиков, пытающихся её опровергнуть. И было настоящим шоком, когда на Западе взяли да и признались: да, лаборатории, действительно, были созданы ими.

К примеру, обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон потрясён, что Пентагон цинично отрицал сведения о секретных биолабораториях, называя опубликованную о них информацию "российской дезинформацией".

Если бы всего четыре дня назад нам сказали, что администрация Байдена финансирует секретные биолаборатории по всей Украине, мы бы ни за что не поверили. И в эфир бы не выпустили. Нет уж, увольте,

– написал в своём материале Карлсон.

Он подчеркнул, что большинство его коллег и зрителей просто не могли поверить в то, что подобные жуткие проекты могут существовать, не то что финансироваться американскими военными и правительством США. Но реальность оказалась хуже самых выдумок. Стало это ясно после выступления на

слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Карлсон не преминул напомнить о её активной роли в развязывании войны в Ираке и перевороте на Украине в 2014 году.

Карлсон далее пишет, что в ходе слушаний сенатор от Флориды Марко Рубио неожиданно задал Нуланд вопрос, касающийся секретных биолабораторий на Украине.

Мы даже не предполагали, что у Украины есть биологическое оружие. Зачем ей оно вообще? Поэтому вопрос показался довольно странным, но ещё поразительнее оказался ответ. Вот что ответила Нуланд: "На Украине есть биологические исследовательские объекты, которые на самом деле очень нас беспокоят, ведь сейчас их пытаются взять под свой контроль российские войска, российские силы. Поэтому мы работаем с украинцами и стараемся не допустить, чтобы исследовательские материалы попали в руки российских войск, если те приблизятся",

– шокирован обозреватель Fox News, отмечая, что у него и коллег "буквально челюсти отвисли". Затем он задаётся резонным вопросом: если искомые лаборатории всё-таки существовали и американские власти прекрасно об этом знали, "почему вы изо всех сил втирали очки американской общественности"?

В итоге он резюмирует, что теперь опаснейшие вещества оказались на территории, где идут активные военные действия, и это прямая вина правительства США, возглавляемого сейчас Джо Байденом.

Санкции – выстрел США и Европы себе в ногу

Пока одни иностранные СМИ приветствуют уже введённые против нашей страны беспрецедентные санкции и требуют введения новых, другие трезво оценивают эти карательные меры и прямо пишут, что ограничения в отношении русской экономики бьют и по самим "карателям".

К примеру, американский журнал Forbes напоминает, что только в США каждые сутки завозится около 245 тысяч тонн баррелей сырой нефти. И чем её заменить, Вашингтону ещё предстоит подумать, если уж они на полном серьёзе вознамерились отказаться от нашего чёрного золота. Пытаются американцы договориться с Венесуэлой – да, с той самой страной, которую сами же намеревались задавить санкциями, как сейчас Россию. Вот только журналисты Forbes сомневаются, что в Венесуэле готовы помогать своему заклятому врагу, теперь пытающемуся набиваться в друзья и партнёры.

Тем более, как указывает автор публикации, и в самих Штатах вполне осознают странность подобных пертурбаций в глазах остального мира.

Как и следовало ожидать, республиканцы поспешили раскритиковать инициативу Байдена по Каракасу. Сенатор Марко Рубио написал в твиттере: "Байден хочет заменить одного диктатора-убийцу, у которого мы покупаем нефть, на другого". Рик Скотт (сенатор, экс-губернатор Флориды. – Ред.) тоже осудил переговоры, назвав их "бессвязным бредом",

– отмечается в материале.

Тем временем, заметим, стоимость горючего в США бьёт антирекорды к вящему неудовольствию местного населения, привыкшего к более дешёвому бензину.

Американское издание The Atlantic высказывается ещё жёстче: по мнению их экспертов, все потуги Штатов быть независимыми от поставок углеводородов из-за рубежа (в том числе из России) потерпели полное фиаско. И не в последнюю очередь потому, что нефтедобыча в США находится под контролем не государства, а частных компаний.

Цены на нефть и бензин в США определяются не нашим изобилием ископаемого топлива, а глобальными рыночными силами,

– считают в The Atlantic, поясняя, что даже если в Америке каким-то чудом смогут добывать столько углеводородов, что их уже не придётся закупать у других государств, то владельцы нефтяных производств всё равно будут ломить цены на горючее, поскольку уже сформировали "нечто вроде картеля".