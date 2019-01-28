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"Почему я должен что-то менять?": Толкнувший Скабееву депутат Рады не воспринял предупреждение Кадырова
28 января 2019, 23:09 • 104 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинскому депутату Бориславу Берёзе, толкнувшему российскую журналистку Ольгу Скабееву, с предупреждением и призывом извиняться. Член Верховной Рады Украины заявил СМИ, что не намерен этого делать. "Почему я должен что-то менять?" — спросил он.
По словам Берёзы, СБУ должна определить, можно ли трактовать обращение главы Чеченской Республики в его адрес как угрозу. Пока же он не видит особых причин для волнения по этому поводу.
Депутат Верховной Рады отметил, что ходит по улицам Киева без охраны и перемещается по столице равно и на своей собственной машине, и в общественном транспорте. "Почему я должен что-то менять?" — добавляет Борислав Берёза.
Если бы слова Рамзана Кадырова были чем-то иным, кроме как призывом к вежливости, считает нардеп, его бы об этом уже уведомили.
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