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"Почему вы струсили?": США открыли ящик Пандоры - Захарова
03 июня 2021, 09:25 • 64 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что своим решением о СМИ-иноагентах США открыли ящик Пандоры. "Мы к такой конкуренции готовы, почему же вы по большому счёту струсили?" - обратилась дипломат к Вашингтону.
Во время делового завтрака МИД России по проблематике присвоения СМИ статуса иноагента официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что было шокирующим, когда пришлось "в XXI веке в тот момент, когда технологии позволили выйти за пределы видимых ограничений, увидеть и столкнуться с законом 30-х годов XX века".
"Это анахронизм. Таких вещей не должно быть в XXI веке", - подчеркнула Захарова, оценивая введение в США порядка присвоения статуса иноагента СМИ.
В то же время дипломат напомнила, что не только в России на законодательном уровне озаботились СМИ-иноагентами. Аналогичные законы, по словам Захаровой, разрабатываются в Британии и Австралии.
"Представляете, какой ящик Пандоры открыли американцы?! - воскликнула Захарова. - Мы к такой конкуренции готовы, почему же вы по большому счёту струсили?"
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