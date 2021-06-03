"Почему вы струсили?": США открыли ящик Пандоры - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что своим решением о СМИ-иноагентах США открыли ящик Пандоры. "Мы к такой конкуренции готовы, почему же вы по большому счёту струсили?" - обратилась дипломат к Вашингтону.

Во время делового завтрака МИД России по проблематике присвоения СМИ статуса иноагента официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что было шокирующим, когда пришлось "в XXI веке в тот момент, когда технологии позволили выйти за пределы видимых ограничений, увидеть и столкнуться с законом 30-х годов XX века".

"Это анахронизм. Таких вещей не должно быть в XXI веке", - подчеркнула Захарова, оценивая введение в США порядка присвоения статуса иноагента СМИ.

В то же время дипломат напомнила, что не только в России на законодательном уровне озаботились СМИ-иноагентами. Аналогичные законы, по словам Захаровой, разрабатываются в Британии и Австралии.

"Представляете, какой ящик Пандоры открыли американцы?! - воскликнула Захарова. - Мы к такой конкуренции готовы, почему же вы по большому счёту струсили?"