"Почему вы решили, что он Куй?": Соловьёв размазал переименователей Киева в Куев

Российский телеведущий Владимир Соловьёв одним вопросом поставил в тупик сторонников переименования Киева в Куев. Момент произошёл в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Телеведущий с гостями обсуждал новость о том, что 13 июня совет США по географическим названиям изменил латинское написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Из-за этого название украинской столицы стало звучать как Куев вместо Киев.

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун попытался оправдать это "возвращением к истокам", но только выставил себя на посмешище, потому что фраза получилась крайне двусмысленной. После этого Соловьёв напомнил украинцу, что Киев основал Кий, поэтому совершенно неясно, о каких истоках идёт речь, если не воспринимать слова украинца чересчур буквально.

"Почему вы решили что он Куй?" - задал логичный вопрос Соловьёв.

На это Ковтун внятно ответить не смог.

Фото: скриншот Telegram-канал "Соловьев"