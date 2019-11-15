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"Почему вы решили, что он Куй?": Соловьёв размазал переименователей Киева в Куев

15 ноября 2019, 23:54  •  92 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал объяснить, за что Киев переименовали в Куев, если город основал Кий. "Почему вы решили что он Куй?" - спросил ведущий у украинского эксперта.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв одним вопросом поставил в тупик сторонников переименования Киева в Куев. Момент произошёл в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Телеведущий с гостями обсуждал новость о том, что 13 июня совет США по географическим названиям изменил латинское написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Из-за этого название украинской столицы стало звучать как Куев вместо Киев.
Украинский эксперт Вячеслав Ковтун попытался оправдать это "возвращением к истокам", но только выставил себя на посмешище, потому что фраза получилась крайне двусмысленной. После этого Соловьёв напомнил украинцу, что Киев основал Кий, поэтому совершенно неясно, о каких истоках идёт речь, если не воспринимать слова украинца чересчур буквально.
"Почему вы решили что он Куй?" - задал логичный вопрос Соловьёв.
На это Ковтун внятно ответить не смог.
Фото: скриншот Telegram-канал "Соловьев"

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"Почему вы решили, что он Куй?": Соловьёв размазал переименователей Киева в Куев
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