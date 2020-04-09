"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских врачах

Украинка из Флоренции забила тревогу - что делают в Италии русские врачи. Возмущённая эмигрантка даже написала петицию с требованием от властей европейской страны объяснить помощь из России.

Петиция, по мнению пользователей Сети, публиковалась ради создания негативного фона для российской помощи, передают "Дни.ру".

Сама же автор не скрывает своего предвзятого отношения. Она, в частности, возмущена тем, что в Италию прибыли не гражданские медики, а военные. Судя по её эмоциональному воззванию, которым, очевидно, она пытается скомпрометировать русских врачей, она толком и не разбиралась, как именно наши медики помогают бороться с заразой.

Напомним, 22 марта в Италию для помощи стране в борьбе с коронавирусом прибыли русские военные медики и специалисты из войск РХБ защиты Минобороны РФ. Ранее они провели полное обеззараживание пансионатов и домов престарелых на севере страны.

Примечательно, что эта петиция почти идентично соответствует вбросам в британской прессе, которые также раздували конспирологию о русской делегации.

В британских СМИ и вовсе полагают, что за гуманитарной миссией кроется военное вторжение. По мнению The Times, русские специалисты вместо дезинфекции проводят исследование территории.

По версии The Telegraph, русские в Италию отправили спецов, чтобы разведать секреты НАТО.

Впрочем, на эти досужие вымыслы в Минобороны уже ответили чётко и лаконично: череду обвинений в западной прессе иначе как "низкопробными русофобскими фейками" назвать попросту нельзя.