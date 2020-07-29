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"Почему Вагнер? Так с трудовыми книжками были": Как брали русских в Минске. Мнение Тимошенко

29 июля 2020, 21:05  •  157 • Политика
Как брали русских в Минске? 32 человека задержали, и, по утверждению белорусских СМИ, все они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Военный эксперт Михаил Тимошенко поделился своим мнением об этом. "Почему Вагнер? Так с трудовыми книжками были", - удивился он.
В Белоруссии силовики задержали более 30 граждан России, заподозрив их в попытке "вмешательства" в президентские выборы. Они привлекли внимание спецслужб тем, что ходили в камуфляжной одежде, не пили алкоголь, в гостинице прожили дольше, чем планировали изначально. Более того, белорусские СМИ утверждают, что в их страну приехали более 200 боевиков, чтобы якобы дестабилизировать обстановку.
"Значит, как я понимаю, оружия у них нет. Но странновато выглядят люди, которые заселяются в гостиницу с автоматами. Теперь насчёт камуфляжа. У нас в стране, по-моему, каждый пятый ходит в камуфляже. Это такая не форма, а практичная одежда. Вот сейчас я даже в окно вижу одного товарища в камуфляже, который грибочки собирает. Не иначе боевик - и именно вагнеровский. Прямо написано у него на лице - Вагнер", - не удержался от иронии Михаил Тимошенко.
В беседе с Царьградом он признался, что не слишком удивился бы, если бы эти люди обладали портретным сходством с Александром Лукашенко.
"Всем им сделаны пластические операции, и они все на одно лицо. Прямо как батька. Как в кино. Откуда известно, что они из компании Вагнера? У них трудовые книжки. Причём эти трудовые книжки, как я понимаю, должны быть на аргентинском языке", - продолжил шутить эксперт.
Он добавил, что, по некоторым данным, этот пресловутый Вагнер резидентирован в Аргентине. Российское законодательство запрещает создавать частные военные компании, хотя на самом деле гражданами РФ их открыто немало. В основном они функционируют в портовых городах Юго-Восточной Азии. Там более простое и юридическое, и финансовое законодательство. Кроме того, ЧВК берут на себя функции охраны торговых судов, следующих через Малаккский пролив, Индийский океан в Суэц и дальше в Европу, либо идут в США через Тихий океан.
"Вагнер, вообще говоря, только по измышлениям людей, владеющих клавиатурой, является такой компанией, которая занимается подготовкой переворотов. Это бред собачий. Не пойму, на кой светиться России заброской в Минск якобы боевиков, которые вроде как должны вот совершить какую-то вооружённую провокацию?" - недоумевает военный эксперт.
По его словам, не исключён вариант, что Александр Лукашенко чего-то боится, но у него слишком своеобразная политика, в том числе и экономическая.
"Это называется "мы будем вас любить, но вы нам как можно больше дайте денег". Может, и боится. Как умеет, так и пресекает. Нет, это собачий бред. Либо сделан вброс именно в то издание "БелТА", либо они сами придумали со скуки. Но фамилии откуда-то взялись, видимо, они не с неба упали", - продолжает рассуждать Тимошенко.
Он выразил сомнения в истинности происходящего и назвал ситуацию "выглядящей странно".
"И да, начинает смахивать на Украину. Какая страна, такие и террористы", - заключил собеседник Царьграда.

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