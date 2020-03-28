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"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски
28 марта 2020, 23:35 • 206 • В мире
В Японии к пандемии коронавируса относятся достаточно спокойно. Её в стране просто нет. Власти не объявили карантин, не запретили собираться толпами, не проводят тестирование на коронавирус. И при этом смертность в Японии от COVID-19 и его осложнений остаётся одной из самых низких в мире. "Почему умирает так мало?" - задаются вопросом СМИ.
Издание Asia Times описало комплексную стратегию Японии, которой она придерживается во время пандемии коронавируса. Во-первых, там не проводятся тесты и замалчивается количество инфицированных, а во-вторых, там используют симптоматическое лечение. В этих и других феноменах журналисты попытались разобраться.
В материале ситуацию во Франции, Италии и части Соединённых Штатов назвали "паническим карантином" во время "мрачной коронавирусной весны". В Японии открыты рестораны, которые на алкогольные напитки делают скидку в 30%, распространяя лозунг "Победи коронавирус". Общественный транспорт не ездит пустым, а сотни граждан дружно любуются в парках и скверах распустившимися цветками сакуры.
Журналисты выяснили, что в стране делается минимум тестов на коронавирус. Это позволяет избежать паники. Иначе люди просто ломанутся в больницы, отвлекая врачей от действительно серьёзных случаев. Но если у человека пневмония (основное из приводящих к смерти осложнений COVID-19), то тут каждому сделают и рентген, и компьютерную томографию. И будут лечить от пневмонии, а не от коронавируса. Только 10% умерших делают вскрытие, что тоже оказывает значительное влияние на статистику. Замалчивание данных - целенаправленная политика государства.
Своё влияние оказывает и японская культура. В этой стране не принято при встрече пожимать руки или целоваться. А маски носят уже под сотню лет в любое время года: и для профилактики заражения, и для красоты.
"Если вы заболели в Японии, вам повезло", - пишет издание.
Эта страна - лидер по количеству томографов (101 аппарат на каждые 100 тысяч населения). Здесь умеют прекрасно лечить пневмонию и сепсис. К терапевту люди легко могут попасть на приём при малейшем недомогании, не дожидаясь, когда появится температура или другие симптомы.
И при непонятной во многом для европейца политике японских властей нет данных о массовых заражениях и тысячах умерших. В статье делается акцент, что в Японии не пытаются сдерживать пандемию, её просто не замечают. А врачи концентрируются на тяжёлых случаях любой болезни и при высоком техническом оснащении больниц достаточно успешно их лечат.
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