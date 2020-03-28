Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В мире

"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски

28 марта 2020, 23:35  •  206 • В мире
В Японии к пандемии коронавируса относятся достаточно спокойно. Её в стране просто нет. Власти не объявили карантин, не запретили собираться толпами, не проводят тестирование на коронавирус. И при этом смертность в Японии от COVID-19 и его осложнений остаётся одной из самых низких в мире. "Почему умирает так мало?" - задаются вопросом СМИ.
Издание Asia Times описало комплексную стратегию Японии, которой она придерживается во время пандемии коронавируса. Во-первых, там не проводятся тесты и замалчивается количество инфицированных, а во-вторых, там используют симптоматическое лечение. В этих и других феноменах журналисты попытались разобраться.
В материале ситуацию во Франции, Италии и части Соединённых Штатов назвали "паническим карантином" во время "мрачной коронавирусной весны". В Японии открыты рестораны, которые на алкогольные напитки делают скидку в 30%, распространяя лозунг "Победи коронавирус". Общественный транспорт не ездит пустым, а сотни граждан дружно любуются в парках и скверах распустившимися цветками сакуры.
Журналисты выяснили, что в стране делается минимум тестов на коронавирус. Это позволяет избежать паники. Иначе люди просто ломанутся в больницы, отвлекая врачей от действительно серьёзных случаев. Но если у человека пневмония (основное из приводящих к смерти осложнений COVID-19), то тут каждому сделают и рентген, и компьютерную томографию. И будут лечить от пневмонии, а не от коронавируса. Только 10% умерших делают вскрытие, что тоже оказывает значительное влияние на статистику. Замалчивание данных - целенаправленная политика государства.
Своё влияние оказывает и японская культура. В этой стране не принято при встрече пожимать руки или целоваться. А маски носят уже под сотню лет в любое время года: и для профилактики заражения, и для красоты.
"Если вы заболели в Японии, вам повезло", - пишет издание.
Эта страна - лидер по количеству томографов (101 аппарат на каждые 100 тысяч населения). Здесь умеют прекрасно лечить пневмонию и сепсис. К терапевту люди легко могут попасть на приём при малейшем недомогании, не дожидаясь, когда появится температура или другие симптомы.
И при непонятной во многом для европейца политике японских властей нет данных о массовых заражениях и тысячах умерших. В статье делается акцент, что в Японии не пытаются сдерживать пандемию, её просто не замечают. А врачи концентрируются на тяжёлых случаях любой болезни и при высоком техническом оснащении больниц достаточно успешно их лечат.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



206
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 17:35
Коронавирус рушит остатки европейской интеграции
28 марта 2020, 17:35
В "обезглавленной" Британии заговорили о создании мирового правительства
28 марта 2020, 19:35
"Российские военные необычно активны в Ла-Манше". Кто заразил Джонсона?
28 марта 2020, 21:35
В ответ на "массовый психоз" Лукашенко белорусские медики советуют паниковать
28 марта 2020, 17:30
«Опыт Ухани вселяет надежду»: как Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса
28 марта 2020, 21:35
"Успел до того, как начнут минировать подступы": Несущегося советника Джонсона подняли на смех
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
24 марта 2020, 19:35
Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
22 марта 2020, 20:35
Всем крышка? Чем строже карантин, тем больше жертв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.