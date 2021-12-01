"Почему у России нет беженцев?": Матвиенко шуткой сделала серьёзный намёк Западу

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко шуткой сделала серьёзный намёк странам Запада, которые следуют агрессивной риторике в общении с Россией. "Почему у России нет беженцев?" - Матвиенко с юмором ответила на вопрос.

Шутка прозвучала во время "правительственного часа" в Совфеде, где сегодня выступал глава МИД России Сергей Лавров. Сенаторы обсуждали тему агрессивной риторики стран Запада в отношении нашей страны. На фоне поднятой темы Матвиенко поделилась с присутствующими шуткой, которую, по её словам, она увидела в интернете.

"Почему, в отличие от других стран, у России нет беженцев, когда трудная година, - потому что русские сразу бегут в военкомат", - сказала она.

Матвиенко отметила, что нашим "так называемым партнёрам" стоит это иметь в виду.