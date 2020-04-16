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"Почему-то вспомнил про Медведева": сценарий поиска преемника в России поменялся - Баширов
16 апреля 2020, 16:10 • 36 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов считает, что в России поменялся сценарий поиска преемника для Владимира Путина. Он не знает, кто будет следующим президентом. "Почему-то вспомнил про Медведева", - написал Баширов.
В своём Telegram-канале "Политджойстик" Марат Баширов заявил, что никто из "губернаторов-силовиков" не годится в качестве преемника. Все они "не про то".
Политтехнолог пишет об изменении парадигмы будущей России. В связи с этим стали иными "системные и личные требования" к человеку, который сменит Владимира Путина на его посту.
"Кооператив" и "Семья" уходят на покой, а вот кто придёт - непонятно. Ловим сигналы, но почему-то вспомнил про Медведева", - поделился мыслями Баширов.
Скриншот: Telegram/@politjoystic
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