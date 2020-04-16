"Почему-то вспомнил про Медведева": сценарий поиска преемника в России поменялся - Баширов

В своём Telegram-канале "Политджойстик" Марат Баширов заявил, что никто из "губернаторов-силовиков" не годится в качестве преемника. Все они "не про то".

Политтехнолог пишет об изменении парадигмы будущей России. В связи с этим стали иными "системные и личные требования" к человеку, который сменит Владимира Путина на его посту.

"Кооператив" и "Семья" уходят на покой, а вот кто придёт - непонятно. Ловим сигналы, но почему-то вспомнил про Медведева", - поделился мыслями Баширов.

Скриншот: Telegram/@politjoystic