"Почему такие неблагодарные?": Мигрант на границе припомнил полякам старый долг

Мигрант на границе Польши и Белоруссии припомнил полякам старый долг. Он возмутился агрессии Варшавы: "Почему вы такие неблагодарные?"

Один из курдских беженцев, застрявших на границе, обратился к президенту Польши Анджею Дуде. Он напомнил, что в 1942 году иранцы открыли границы для польских евреев (так называемых "тегеранских детей"), которые направлялись в Палестину. Однако Польша забыла об этом и решила закрыть двери перед уже иранскими беженцами спустя 79 лет.

Вы пришли к нам в 1942 году. Когда польский народ пришёл к нам из Ирана, мы не закрыли границу, мы сказали: "Пожалуйста, приходите. Добро пожаловать!". А сейчас вы почему так поступаете с нами? Почему такие неблагодарные?

- возмутился мужчина, записав видеообращение к Дуде.

Он заявил, что иранские дети могут умереть, если их не пустят в Польшу. Мигрант также обратил внимание на наступающие холода и напомнил, что среди просителей убежища есть беременные женщины.

Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовность. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на польско-белорусской границе. Несмотря на это, порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на Белоруссию, через которую идут потоки мигрантов. Путин в ответ призвал Европу решать свои миграционные проблемы напрямую с властями Белоруссии, а не с ним.