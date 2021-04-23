"Почему так долго тянули?": Эксперт о признании "Медузы" иноагентом

"Медуза" оспорит включение в реестр СМИ-иноагентов. "У всех, кто наблюдает за политической обстановкой и за медиа в России, сейчас на уме должен быть лишь один вопрос: почему "Медузу" признали иноагентом так поздно?" - комментирует политконсультант Андрей Перла.

Зарегистрированное в Латвии интернет-издание "Медуза" пообещало оспорить решение Минюста России о включении издания в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политический консультант Андрей Перла.

Он отмечает, что у всех, кто наблюдает за политической обстановкой и за медиа в России, сейчас на уме должен быть лишь один вопрос: почему "Медузу" признали иноагентом так поздно?

Что было неясно до этого момента с изданием, совершенно официально зарегистрированным в соседней карликовой недружественной стране и совершенно последовательно, ежедневно работавшим против России?

- задаётся вопросом эксперт.

По мнению Андрея Перлы, "Медуза" - это отличный пример того, что "западные партнёры" умеют работать. В смысле эффективно работать против России. Подбирать профессиональных авторов среди граждан России либеральной наружности и наклонностей. Управлять повесткой дня в СМИ. И пользоваться при этом недостатками российских органов надзора и российских законов.

Нет никаких сомнений в том, что если даже конкретная "Медуза" прекратит свою работу или окажется недоступной для большинства пользователей, на её месте тут же будет создана другая "обуза". А наша пропаганда всё ещё кажется неповоротливой,

- подытожил Андрей Перла.