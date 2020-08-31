"Почему США не уничтожили русских?": Британцы в растерянности от сирийской блокады

Инцидент на дороге в Сирии между военными России и США продолжает будоражить Запад. Так, читатели британского издания Daily Mail возмутились тем фактом, что американцы просто не уничтожили российских военных.

Речь идёт о происшествии, случившемся на прошлой неделе во время патрулирования дороги в Сирии. Американские бронеавтомобили попытались заблокировать путь российским броневикам и устроили их преследование. В ответ русский БТР просто протаранил бронемашину США, а российский вертолёт для надёжности прикрыл с воздуха. Происшествие вызвало вой в Пентагоне, но дальше черновика гневного заявления дело не пошло.

Когда же мы скажем "довольно" и выбьем всю дурь из бензоколонки, более известной как "Россия"?" - негодует британский читатель Daily Mail под ником David1171. Почему этим российским солдатам удалось уехать без пулевых дыр? - возмущается sobe13. Конечно, все бойцы прекрасно понимают, что это действие способно привести к широкомасштабной войне с Россией, следовательно, проявление сдержанности состоит в том, чтобы не начать стрелять. Если бы это произошло в море, американские корабли открыли бы огонь, прежде чем их протаранили, - пишет Mallers.

Как видно из комментариев, западные обыватели продолжают пребывать в уверенности, что никто не смеет перечить США и НАТО. Никому не приходит в голову, что помимо США существуют другие страны, обладающие ядерным оружием и способные, в случае войны, дать отпор. И что миру будет лучше, если до такого столкновения не дойдёт.