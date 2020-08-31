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"Почему США не уничтожили русских?": Британцы в растерянности от сирийской блокады
31 августа 2020, 17:35 • 274 • Политика
Британцы возмутились, что США не уничтожили российских военных в Сирии после инцидента на дороге. "Почему этим российским солдатам удалось уехать без пулевых дыр?" - пишут читатели Daily Mail.
Инцидент на дороге в Сирии между военными России и США продолжает будоражить Запад. Так, читатели британского издания Daily Mail возмутились тем фактом, что американцы просто не уничтожили российских военных.
Речь идёт о происшествии, случившемся на прошлой неделе во время патрулирования дороги в Сирии. Американские бронеавтомобили попытались заблокировать путь российским броневикам и устроили их преследование. В ответ русский БТР просто протаранил бронемашину США, а российский вертолёт для надёжности прикрыл с воздуха. Происшествие вызвало вой в Пентагоне, но дальше черновика гневного заявления дело не пошло.
Как видно из комментариев, западные обыватели продолжают пребывать в уверенности, что никто не смеет перечить США и НАТО. Никому не приходит в голову, что помимо США существуют другие страны, обладающие ядерным оружием и способные, в случае войны, дать отпор. И что миру будет лучше, если до такого столкновения не дойдёт.
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