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"Почему США не уничтожили русских?": Британцы в растерянности от сирийской блокады

31 августа 2020, 17:35  •  274 • Политика
Британцы возмутились, что США не уничтожили российских военных в Сирии после инцидента на дороге. "Почему этим российским солдатам удалось уехать без пулевых дыр?" - пишут читатели Daily Mail.
Инцидент на дороге в Сирии между военными России и США продолжает будоражить Запад. Так, читатели британского издания Daily Mail возмутились тем фактом, что американцы просто не уничтожили российских военных.
Речь идёт о происшествии, случившемся на прошлой неделе во время патрулирования дороги в Сирии. Американские бронеавтомобили попытались заблокировать путь российским броневикам и устроили их преследование. В ответ русский БТР просто протаранил бронемашину США, а российский вертолёт для надёжности прикрыл с воздуха. Происшествие вызвало вой в Пентагоне, но дальше черновика гневного заявления дело не пошло.
Когда же мы скажем "довольно" и выбьем всю дурь из бензоколонки, более известной как "Россия"?" - негодует британский читатель Daily Mail под ником David1171.
Почему этим российским солдатам удалось уехать без пулевых дыр? - возмущается sobe13.
Конечно, все бойцы прекрасно понимают, что это действие способно привести к широкомасштабной войне с Россией, следовательно, проявление сдержанности состоит в том, чтобы не начать стрелять. Если бы это произошло в море, американские корабли открыли бы огонь, прежде чем их протаранили, - пишет Mallers.
Как видно из комментариев, западные обыватели продолжают пребывать в уверенности, что никто не смеет перечить США и НАТО. Никому не приходит в голову, что помимо США существуют другие страны, обладающие ядерным оружием и способные, в случае войны, дать отпор. И что миру будет лучше, если до такого столкновения не дойдёт.

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