"Почему сразу нападут?": Депутат Рады назвал последствия вброса CNN о России

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал последствия вброса телеканала CNN о России, который отразился на украинском правительстве. "Почему сразу нападут", - пишет Кива.

Ранее на CNN сослались на "украинского высокопоставленного чиновника" и сообщили о предупреждении президента США Джо Байдена в рамках разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что Россия якобы нападёт на Украину, "как только земля замёрзнет". Также Байден якобы сказал украинскому коллеге о том, что русские войска разграбят Киев и попытаются оккупировать его. Мол, нападение неотвратимо.

Позже, когда вброс опровергли в Белом доме, телеканал удалил ролик, но сеть об этом "помнит" – видео вирусно распространяется в интернете.

По словам Ильи Кивы, сегодня после этого видео в Верховном Совете Украины, "пошли разговоры, что каникулы продлятся до конца февраля". Он также добавил, что депутаты от правящей партии "Слуга Народа" "жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи".

"Почему сразу нападут? - освободят!", - написал он в своём Telegram-канале.

Отметим, что представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн заявила о том, что Байден ничего подобного не говорил. По её словам, он только повторил то, что говорил и ранее, - о том, что есть "реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале". Она напомнила о том, что Байден говорил об этом и ранее, а утверждения о том, что он мог сказать что-то большое в беседе с Зеленским, - открытая ложь.