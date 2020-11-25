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"Почему Сибирский-то?": Неожиданное решение Елизаветы II озадачило русских

25 ноября 2020, 20:55  •  132 • В мире
Решение британской королевы Елизаветы II пожаловать российскому медиамагнату Лебедеву титул "барона Сибирского" озадачило жителей нашей страны. "Почему Сибирский-то?" - удивляются они, напоминая, что новоиспечённый барон никакого отношения к Сибири не имеет.
Королева Великобритании Елизавета II пожаловала сыну российского предпринимателя Александра Лебедева Евгению пожизненный титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщили британские СМИ.
Полностью новый титул одиозного лондонского дворянина российского разлива звучит так: "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации".
Напомним, в июле стало известно, что Евгений Лебедев, владеющий несколькими печатными изданиями в Лондоне, получил пожизненное пэрство, то есть стал членом Палаты лордов британского парламента. Также прошла информация о том, что Лебедев-младший попросил "в довесок" титул с географической привязкой, причём хотел быть "бароном Московским".
Однако ему напомнили, что по законам Великобритании разрешение на использование иностранного географического названия в титулах может дать лишь правительство соответствующей страны. Получается, что на использование названия Сибири - а это тоже географическое название - разрешение не нужно? Или его кто-то всё же дал?

Российских граждан между тем волнует ещё один вопрос: "Почему Сибирский-то?". Политолог Владимир Корнилов в своём Telegram-канале "КОРНИЛОВ" напомнил, что оба Лебедева - и старший, и младший - родились в Москве.
"Или кто-то из них в Сибири победу одержал над кем-то? Или намёк на их будущее?" - предположил эксперт. И предложил, "раз уж пошла такая пьянка", российским сенаторам раздавать такие же титулы, "с раздачей земелек британских": барон Ливерпульский, граф Кентский, герцог Кембриджский.

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