Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" р...
Kaк yкpaинцы пpaвительство обманывaли
Главная / Политика

"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны

04 января 2019, 16:39  •  192 • Политика
В Сети тиражируют видео на основе материалов Минобороны с новейшим оружием страны. "Почему Россию лучше не трогать" - главная цитата ролика.
Минобороны выпустило видеоролик, где показано новейшее российское оружие, многое из которого не имеет превосходящих его аналогов в мире.
На кадрах показаны гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". После них демонстрируются испытания легендарного "Авангарда" и другое усовершенствованное за последние годы стратегическое оружие.

Заголовок видео гласит: "Главные причины, почему Россию лучше не трогать"
Главные причины, почему Россию лучше не трогать: Минобороны показало новейшее оружие. pic.twitter.com/K3myELKYRt
— Наша страна Россия (@therusfed) 3 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

192
Источник
Похожие новости
04 января 2019, 10:09
Шпион Пол Уилан — подданный Британии — The Times
04 января 2019, 00:24
Власти Пекина могут на несколько лет запретить американцам выезд из Китая — Госдеп США
04 января 2019, 13:24
"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сирии рассорить Россию с ее союзниками

03 января 2019, 17:54
″Это ватничество″: Олег Скрипка заявил, что русская культура мешает развитию Донбасса
04 января 2019, 10:09
"Я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением": Бундестаг прокомментировал будущие отношения с Россией
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
04 января 2019, 00:24
"Мы продолжим это делать": Киев готовится к новой провокации в Керченском п...
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" расска...
04 января 2019, 06:54
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал ...
04 января 2019, 06:54
"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического цен...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизации транспортной авиации РФ
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
30 декабря 2018, 06:39
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
30 декабря 2018, 22:54
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.