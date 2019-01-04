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"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
04 января 2019, 16:39 • 192 • Политика
В Сети тиражируют видео на основе материалов Минобороны с новейшим оружием страны. "Почему Россию лучше не трогать" - главная цитата ролика.
Минобороны выпустило видеоролик, где показано новейшее российское оружие, многое из которого не имеет превосходящих его аналогов в мире.
На кадрах показаны гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". После них демонстрируются испытания легендарного "Авангарда" и другое усовершенствованное за последние годы стратегическое оружие.
Заголовок видео гласит: "Главные причины, почему Россию лучше не трогать"
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