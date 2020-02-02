"Почему Россия такая мрачная?": Китайские СМИ попытались раскрыть тайны русской души

Одни считают Россию мрачной, другие - романтичной. Китайское издание The Beijing News попыталось разобраться, что же на самом деле представляют собой Россия, русский народ и загадочная русская душа. Газета рекомендовала читателям четыре книги, которые могут помочь найти ответы на эти вопросы.

Первой в списке значится монография "Танец Наташи: культурная история России" британского историка Орландо Файджеса. Газета признаёт, что книга содержит множество исторических ошибок, но тем не менее даёт общее представление о русской культуре.

"Файджес указал, что у европеизированных русских наблюдается раздвоение личности. Их разум расколот на две части. Внешне они сознательно жили по установившимся европейским обычаям, но в душе у них были русские обычаи и чувства", - пишет The Beijing News.

Вторым рекомендованным китайским изданием является сборник статей "Судьба России" Николая Бердяева. По мнению газеты, книга тяжеловата, но содержит ключ к пониманию сути русской культуры.

"Русские - религиозный народ. Даже те, кто не верит в религию, всё ещё испытывают тревогу в этом отношении. Они продолжают искать истину Божью и смысл жизни", - обозначает главную мысль автора The Beijing News.

Третий в списке - "Русский дневник" Джона Стейнбека. Книга была создана во времена холодной войны на основе путевых заметок журналиста Джона Стейнбека, который был недоволен заранее подготовленным репортажем о Советском Союзе и поэтому вместе с фоторепортёром отправился в 1947 году в СССР с 40-дневным визитом.

"Хотя социалистического Советского Союза, который он описал в своём произведении, больше не существует, некоторые явления, зафиксированные в путевых заметках 70-летней давности, отчасти знакомы китайскому народу", - отмечает издание.

Последним в списке рекомендаций значится роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". По мнению китайского издания, это один из лучших русских романов XX века, который отражает истинное безумие и боевой дух славянского народа.