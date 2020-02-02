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"Почему Россия такая мрачная?": Китайские СМИ попытались раскрыть тайны русской души
02 февраля 2020, 06:39 • 49 • Политика
Почему Россия такая мрачная? И мрачная ли она вообще? Китайское издание The Beijing News попыталось раскрыть тайны загадочной русской души и посоветовало 4 книги, которые могут помочь это сделать.
Одни считают Россию мрачной, другие - романтичной. Китайское издание The Beijing News попыталось разобраться, что же на самом деле представляют собой Россия, русский народ и загадочная русская душа. Газета рекомендовала читателям четыре книги, которые могут помочь найти ответы на эти вопросы.
Первой в списке значится монография "Танец Наташи: культурная история России" британского историка Орландо Файджеса. Газета признаёт, что книга содержит множество исторических ошибок, но тем не менее даёт общее представление о русской культуре.
Вторым рекомендованным китайским изданием является сборник статей "Судьба России" Николая Бердяева. По мнению газеты, книга тяжеловата, но содержит ключ к пониманию сути русской культуры.
Третий в списке - "Русский дневник" Джона Стейнбека. Книга была создана во времена холодной войны на основе путевых заметок журналиста Джона Стейнбека, который был недоволен заранее подготовленным репортажем о Советском Союзе и поэтому вместе с фоторепортёром отправился в 1947 году в СССР с 40-дневным визитом.
Последним в списке рекомендаций значится роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". По мнению китайского издания, это один из лучших русских романов XX века, который отражает истинное безумие и боевой дух славянского народа.
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