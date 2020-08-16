"Почему ребята купились?": Глава ЧВК "Мар" вскрыл в прямом эфире странность с русскими "наёмниками"

Напомним, ранее Генпрокуратура России сообщила о том, что 32 задержанных в Минске гражданина РФ вернулись в Россию. 33-й же остался в Белоруссии, так как имеет паспорт этой страны.

Руководитель ЧВК "Мар" Алексей Марущенко в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" сообщил о том, что в его компании уже провели собственное служебное расследование и даже пообщались с некоторыми ребятами из задержанных.

"Их били?" - задал прямой вопрос Владимир Соловьёв.

"Насилие не применялось, пыток не применялось. Всё было в рамках закона", - обратил особое внимание Марущенко.

По итогам расследования выяснилось, что среди тех компаний, которые фигурировали у СБУ с 2015 по 2017 год, была компания "Мар". Не "Вагнер", а именно "Мар".

"В интернете были выложены анкеты с логотипом компании "Мар", - напомнил глава ЧВК и тут же вскрыл в прямом эфире одну странность с русскими "наёмниками". - Я сам все анкеты утверждал. У нас таких анкет вообще не было. СБУшники даже не соизволили проверить. Работали очень безобразно".

А вот на следующий вопрос Соловьёва о том, "почему ребята купились", его собеседник с ответом пока не нашёлся, отметив, что это можно будет узнать уже при личной встрече. В ближайшие две недели возвращённым из Минска "наёмникам" предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин.

"В этот момент определённые службы будут задавать уже с нашей стороны вопросы, - пояснил Марущенко. - История на этом с ребятами закончилась. Но ответочку какую-то надо делать, потому что это непорядочно и неприлично со всех сторон - в братском государстве поступать так с нашими ребятами".

По мнению эксперта, нужна неделя, после которой можно уже будет делать "хороший, грамотный расклад расстановки сил и приоритетов".

Российские граждане были задержаны в Минске 29 июля. Белорусский следственный комитет тогда сообщил, что они являются подозреваемыми в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Якобы спецслужбы располагают информацией, что на территорию республики приехали "более 200 боевиков". Их главная цель - дестабилизировать обстановку.