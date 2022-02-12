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"Почему Путин побеждает": Британский журнал дал исчерпывающий ответ

12 февраля 2022, 04:55  •  36 • Политика
The Spectator: президент России Владимир Путин наглядно показал, что Запад стал далёким от современных реалий пережитком истории
В британском журнале The Spectator вышла статья, озаглавленная "Почему Путин побеждает". Автор текста попытался дать ответ на заданный в заголовке вопрос, рассуждая о том, как Россия своими действиями как бы "подсвечивает" слабости Запада.
По мнению журналиста, если Путин действительно не собирается вторгаться на Украину, то несколько последний недель он может считать успешными, поскольку стало ясно, что западные страны не собираются отвечать военными действиями на потенциальную угрозу суверенитету этой страны.
В тексте отмечается, что ещё никогда за всю историю НАТО не выглядела столь жалкой, как сейчас. И хотя Украина не является частью альянса, правительства западных стран явно не смогли прийти к единому мнению относительно сложившейся ситуации. У них нет единой чёткой линии в общении с Москвой, что, безусловно, ей выгодно.
Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, как далёкий от современных реалий пережиток истории,
- пишет автор материала.
По его мнению, две главные силы России – это армия и дипломатически способности самого Владимира Путина. Западные страны вынуждены с этим считаться, что неизбежно накладывает отпечаток на их действия.
"На угрозы Запада обрушить на Россию экономические санкции Путин и бровью не повел", - пишет The Spectator.
Автор отмечает, что угрозы в адрес России сегодня (отключение от SWIFT и т.д.) выглядят малореалистичными, раз уж после присоединения Крыма страна с успехом провела чемпионат мира по футболу 2018 года, а бойкот Олимпиады в Пекине не пошёл дальше политического уровня: лыжники и другие спортсмены туда всё равно отправились.
Если западные страны не могут бойкотировать даже спортивные мероприятия, то тем более не станут останавливать торговлю или вводить новые экономические санкции,
- резюмирует британский журнал.

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