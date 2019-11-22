"Почему Путин грустный?": Американцам загадали "ребус дня"

"Почему Путин грустный?" Ребус дня для американских "аналитиков", - отметила журналистка Юлия Витязева у себя в телеграм-канале, опубликовав скриншот своей американской коллеги Джулии Дэвис.

Фото: скриншот телеграм-канала "Юлия Витязева"

"Это спокойное импичментальное лицо Путина", - предположила сама Джулия Дэвис, в свою очередь сделав репост твита с фото задумчиво смотрящего в окно президента России Владимира Путина.

Напомним, сама Дэвис известна своими русофобскими взглядами. Неудивительно, что многие её подписчики, разделяющие мнение журналистки, оставили под твитом массу провокационных комментариев.

Однако было и немало тех, кто с американской журналисткой поспорил.

"Он выглядит довольным", - ответила Дэвис @HamburdersFrump.

"Он на самом деле не грустный", - считает @EricTRome2.

"Ему грустно, потому что его последний проект был настолько успешным... Что еще он может победить сейчас? Он видит, как США рушатся, мир в замешательстве из-за Трампа", - предполагает @VollmerCaroline.