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"Почему Путин грустный?": Американцам загадали "ребус дня"

22 ноября 2019, 18:24  •  56 • Политика
Американская журналистка Джулия Дэвис опубликовала у себя на странице в соцсети фото задумавшегося президента России, сделав репост твита "Почему Путин грустный?". Американские интернет-пользователи теперь гадают над "ребусом дня".
"Почему Путин грустный?" Ребус дня для американских "аналитиков", - отметила журналистка Юлия Витязева у себя в телеграм-канале, опубликовав скриншот своей американской коллеги Джулии Дэвис.
Фото: скриншот телеграм-канала "Юлия Витязева"
"Это спокойное импичментальное лицо Путина", - предположила сама Джулия Дэвис, в свою очередь сделав репост твита с фото задумчиво смотрящего в окно президента России Владимира Путина.
Напомним, сама Дэвис известна своими русофобскими взглядами. Неудивительно, что многие её подписчики, разделяющие мнение журналистки, оставили под твитом массу провокационных комментариев.
Однако было и немало тех, кто с американской журналисткой поспорил.
"Он выглядит довольным", - ответила Дэвис @HamburdersFrump.
"Он на самом деле не грустный", - считает @EricTRome2.
"Ему грустно, потому что его последний проект был настолько успешным... Что еще он может победить сейчас? Он видит, как США рушатся, мир в замешательстве из-за Трампа", - предполагает @VollmerCaroline.

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