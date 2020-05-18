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"Почему от вируса не погибло больше русских?" Мараховский дал ответ, напомнив о "секретном портале"

18 мая 2020, 11:55  •  69 • Политика
Журналист Виктор Мараховский дал ответ "экспертам", которые "хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее публикация с таким заголовком появилась в Bloomberg. Он прокомментировал статью и напомнил о "секретном портале", на который ранее указал один псевдоэксперт из Facebook.
Журналист Виктор Мараховский в своей колонке на сайте агентства РИА "Новости" рассмотрел недавнюю публикацию Bloomberg под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Он заметил, что на Западе некоторые почему-то считают, что РФ попросту не имеет права иметь столь малое число летальных исходов на фоне смертей десятков и сотен тысяч граждан "просвещённых" Европы и США.
Журналист обратил внимание, что ранее с подобными тезисами выступали и многие другие западные СМИ, в частности The Financial Times и The New York Times. При этом вся их аргументация выглядит по меньшей мере неубедительно.
"Исследователи", среди прочего, ссылались на так называемого "независимого эксперта" из Facebook, который нашёл на "секретном портале" московского правительства информацию о том, что в столице за апрель скончалось "на 1 700 больше людей, чем в среднем за пять лет". Между тем смертей от COVID-19 в этом месяце было зарегистрировано 642. "Соответственно, остальные скрыты" - пришёл к странному выводу данный псевдоэксперт.
Жестокая правда жизни состоит в том, что это не у России феноменальная низкая смертность. Это у Западной Европы и Соединённых Штатов феноменально высокая смертность, - заявил Мараховский.

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